19 июня 2025

В Челябинской области не будет дополнительного набора на обучение в вузах

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Приказ на зачисление на платную специальность будет всего один (архивное фото)
Приказ на зачисление на платную специальность будет всего один (архивное фото) Фото:

В вузы Челябинской области в этом году не будет дополнительного набора абитуриентов. Приказ на зачисление выдадут только один раз, рассказала секретарь приемной комиссии ЧелГУ Любовь Конвисарева в рамках пресс-конференция «Особенности приемной кампании-2025: что ждет южноуральских абитуриентов?», которую организовала редакция «КП-Челябинск».

«В этом году порядка 14 тысяч выпускников 11 класса сдают ЕГЭ, но точное количество абитуриентов на данном этапе определить крайне сложно. Приемная кампания в 2025 году отличается тем, что в ней будет всего один приказ на зачисление студентов, он выйдет в один день по всей стране и только один раз», — уточнила Конвисарева.

Эксперт отметила, что если раньше можно было закрыть один набор студентов, зачислить их и открыть следующий набор, то в этом году приказ о зачислении будет только один. Все студенты, в том числе на платной основе, попадут в рейтинговые списки.

Кроме того, в этом году в последний раз выпускникам ссузов предоставляется возможность попробовать поступить на непрофильное образование, сдавая один внутренний экзамен. В следующем году перевода на другую специальность при переходе из колледжа в вуз не предусмотрено, переход будет осуществляться только по профильному образованию.

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В вузы Челябинской области в этом году не будет дополнительного набора абитуриентов. Приказ на зачисление выдадут только один раз, рассказала секретарь приемной комиссии ЧелГУ Любовь Конвисарева в рамках пресс-конференция «Особенности приемной кампании-2025: что ждет южноуральских абитуриентов?», которую организовала редакция «КП-Челябинск». «В этом году порядка 14 тысяч выпускников 11 класса сдают ЕГЭ, но точное количество абитуриентов на данном этапе определить крайне сложно. Приемная кампания в 2025 году отличается тем, что в ней будет всего один приказ на зачисление студентов, он выйдет в один день по всей стране и только один раз», — уточнила Конвисарева. Эксперт отметила, что если раньше можно было закрыть один набор студентов, зачислить их и открыть следующий набор, то в этом году приказ о зачислении будет только один. Все студенты, в том числе на платной основе, попадут в рейтинговые списки. Кроме того, в этом году в последний раз выпускникам ссузов предоставляется возможность попробовать поступить на непрофильное образование, сдавая один внутренний экзамен. В следующем году перевода на другую специальность при переходе из колледжа в вуз не предусмотрено, переход будет осуществляться только по профильному образованию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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