В Челябинской области не будет дополнительного набора на обучение в вузах

В вузы Челябинской области в этом году не будет дополнительного набора абитуриентов. Приказ на зачисление выдадут только один раз, рассказала секретарь приемной комиссии ЧелГУ Любовь Конвисарева в рамках пресс-конференция «Особенности приемной кампании-2025: что ждет южноуральских абитуриентов?», которую организовала редакция «КП-Челябинск».
«В этом году порядка 14 тысяч выпускников 11 класса сдают ЕГЭ, но точное количество абитуриентов на данном этапе определить крайне сложно. Приемная кампания в 2025 году отличается тем, что в ней будет всего один приказ на зачисление студентов, он выйдет в один день по всей стране и только один раз», — уточнила Конвисарева.
Эксперт отметила, что если раньше можно было закрыть один набор студентов, зачислить их и открыть следующий набор, то в этом году приказ о зачислении будет только один. Все студенты, в том числе на платной основе, попадут в рейтинговые списки.
Кроме того, в этом году в последний раз выпускникам ссузов предоставляется возможность попробовать поступить на непрофильное образование, сдавая один внутренний экзамен. В следующем году перевода на другую специальность при переходе из колледжа в вуз не предусмотрено, переход будет осуществляться только по профильному образованию.
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