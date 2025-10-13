У челябинского парка закроют движение до 1 ноября

У парка имени Тищенко в Металлургическом районе Челябинска продлили ремонт теплотрассы до 1 ноября. Движение транспорта будет закрыто, сообщили в пресс-службе администрации города.
«В связи с продолжением капитального ремонта теплотрассы до 1 ноября закрыто движение транспорта по улице 60-летия Октября на участке от улицы Дегтярева до улицы Сталеваров. В этот период автобусы продолжают следовать по измененным маршрутам». — уточнили в пресс-службе городской мэрии.
Маршруты автобусов № 15, 16с, 44 и 93с следуют в объезд по улицам Сталеваров и Богдана Хмельницкого. Маршруты № 19, 35, 42 и 300 направляются по улицам Сталеваров, Трудовую и Дегтярева.
В Челябинске завершаются масштабные капремонты теплотрасс. Это позволит максимально эффективно готовиться к будущим отопительным сезонам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!