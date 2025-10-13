У челябинского парка закроют движение до 1 ноября

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У парка имени Тищенко продлили ремонт теплотрассы (архивное фото)
У парка имени Тищенко продлили ремонт теплотрассы (архивное фото) Фото:

У парка имени Тищенко в Металлургическом районе Челябинска продлили ремонт теплотрассы до 1 ноября. Движение транспорта будет закрыто, сообщили в пресс-службе администрации города.

«В связи с продолжением капитального ремонта теплотрассы до 1 ноября закрыто движение транспорта по улице 60-летия Октября на участке от улицы Дегтярева до улицы Сталеваров. В этот период автобусы продолжают следовать по измененным маршрутам». — уточнили в пресс-службе городской мэрии.

Маршруты автобусов № 15, 16с, 44 и 93с следуют в объезд по улицам Сталеваров и Богдана Хмельницкого. Маршруты № 19, 35, 42 и 300 направляются по улицам Сталеваров, Трудовую и Дегтярева.

В Челябинске завершаются масштабные капремонты теплотрасс. Это позволит максимально эффективно готовиться к будущим отопительным сезонам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У парка имени Тищенко в Металлургическом районе Челябинска продлили ремонт теплотрассы до 1 ноября. Движение транспорта будет закрыто, сообщили в пресс-службе администрации города. «В связи с продолжением капитального ремонта теплотрассы до 1 ноября закрыто движение транспорта по улице 60-летия Октября на участке от улицы Дегтярева до улицы Сталеваров. В этот период автобусы продолжают следовать по измененным маршрутам». — уточнили в пресс-службе городской мэрии. Маршруты автобусов № 15, 16с, 44 и 93с следуют в объезд по улицам Сталеваров и Богдана Хмельницкого. Маршруты № 19, 35, 42 и 300 направляются по улицам Сталеваров, Трудовую и Дегтярева. В Челябинске завершаются масштабные капремонты теплотрасс. Это позволит максимально эффективно готовиться к будущим отопительным сезонам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...