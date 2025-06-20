Депутат гордумы Челябинска Александр Исаев из «Команды Мительмана» убедил подрядчика восстановить продавленный грузовиками асфальт. Об этом сообщили в пресс-службе думы.
«Александр Исаев, контролируя благоустройство в округе, обратил внимание на повреждение асфальта возле дома № 378 „А“ по проспекту Победы. Дорожное покрытие здесь потрескалось после проезда крупногабаритной техники к дворам, где проводились ремонтные работы», — сообщили в пресс-службе.
Исаев не стал дожидаться, пока возмутятся жители дома. Он по своей инициативе обратился к подрядчику, выполнявшему работы на территории округа. В кратчайшие сроки поврежденное дорожное покрытие было восстановлено. Исаев также поблагодарил за содействие управляющую компанию «ПЖРЭУ Курчатовского района».
В пресс-службе добавили, что состояние дворовых и внутриквартальных проездов беспокоит многих челябинцев. От качественного дорожного покрытия зависит комфорт передвижения пешеходов и автомобилистов, а также доступность территорий для обслуживания коммунальными службами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!