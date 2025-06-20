Челябинский депутат Исаев убедил подрядчика восстановить испорченный асфальт. Видео

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Александр Исаев хорошо знает территорию своего округа
Александр Исаев хорошо знает территорию своего округа Фото:

Депутат гордумы Челябинска Александр Исаев из «Команды Мительмана» убедил подрядчика восстановить продавленный грузовиками асфальт. Об этом сообщили в пресс-службе думы.

«Александр Исаев, контролируя благоустройство в округе, обратил внимание на повреждение асфальта возле дома № 378 „А“ по проспекту Победы. Дорожное покрытие здесь потрескалось после проезда крупногабаритной техники к дворам, где проводились ремонтные работы», — сообщили в пресс-службе.

Исаев не стал дожидаться, пока возмутятся жители дома. Он по своей инициативе обратился к подрядчику, выполнявшему работы на территории округа. В кратчайшие сроки поврежденное дорожное покрытие было восстановлено. Исаев также поблагодарил за содействие управляющую компанию «ПЖРЭУ Курчатовского района».

В пресс-службе добавили, что состояние дворовых и внутриквартальных проездов беспокоит многих челябинцев. От качественного дорожного покрытия зависит комфорт передвижения пешеходов и автомобилистов, а также доступность территорий для обслуживания коммунальными службами.

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Депутат гордумы Челябинска Александр Исаев из «Команды Мительмана» убедил подрядчика восстановить продавленный грузовиками асфальт. Об этом сообщили в пресс-службе думы. «Александр Исаев, контролируя благоустройство в округе, обратил внимание на повреждение асфальта возле дома № 378 „А“ по проспекту Победы. Дорожное покрытие здесь потрескалось после проезда крупногабаритной техники к дворам, где проводились ремонтные работы», — сообщили в пресс-службе. Исаев не стал дожидаться, пока возмутятся жители дома. Он по своей инициативе обратился к подрядчику, выполнявшему работы на территории округа. В кратчайшие сроки поврежденное дорожное покрытие было восстановлено. Исаев также поблагодарил за содействие управляющую компанию «ПЖРЭУ Курчатовского района». В пресс-службе добавили, что состояние дворовых и внутриквартальных проездов беспокоит многих челябинцев. От качественного дорожного покрытия зависит комфорт передвижения пешеходов и автомобилистов, а также доступность территорий для обслуживания коммунальными службами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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