Министр по туризму Пермского края Ветошкина покидает свой пост

Юлия Ветошкина работала в должности министра с 2021 года
Юлия Ветошкина работала в должности министра с 2021 года

Юлия Ветошкина, министр по туризму Пермского края уходит со своей должности. Это решение связано с семьей.

«Юлия Ветошкина покидает должность министра по туризму. Она приняла такое решение исходя из семейных обстоятельств», — сообщает газета «Звезда» со ссылкой на свои источники.

Ветошкина работала в должности министра с 2021 года. Ее обязанности с 29 сентября временно будет исполнять замминистра Сергей Хорошутин. URA.RU направило запрос в пресс-службу губернатора Пермского края.

Юлия Ветошкина, министр по туризму Пермского края уходит со своей должности. Это решение связано с семьей. «Юлия Ветошкина покидает должность министра по туризму. Она приняла такое решение исходя из семейных обстоятельств», — сообщает газета «Звезда» со ссылкой на свои источники. Ветошкина работала в должности министра с 2021 года. Ее обязанности с 29 сентября временно будет исполнять замминистра Сергей Хорошутин. URA.RU направило запрос в пресс-службу губернатора Пермского края.
