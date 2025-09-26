Министр по туризму Пермского края Ветошкина покидает свой пост

Юлия Ветошкина работала в должности министра с 2021 года
Юлия Ветошкина, министр по туризму Пермского края уходит со своей должности. Это решение связано с семьей.
«Юлия Ветошкина покидает должность министра по туризму. Она приняла такое решение исходя из семейных обстоятельств», — сообщает газета «Звезда» со ссылкой на свои источники.
Ветошкина работала в должности министра с 2021 года. Ее обязанности с 29 сентября временно будет исполнять замминистра Сергей Хорошутин. URA.RU направило запрос в пресс-службу губернатора Пермского края.
