В столице Сирии прогремел взрыв

AFP: в Дамаске прозвучал громкий взрыв
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Причины взрыва в Дамаске пока не ясны
Причины взрыва в Дамаске пока не ясны Фото:

В столице Сирии, Дамаске, произошел мощный взрыв. Об этом сообщает агентство France Press (AFP).

«Громкий взрыв прозвучал в Дамаске», — пишет AFP. Между тем агентство Reuters, ссылаясь на своих журналистов и свидетелей происшествия, сообщает, что после взрыва на западной окраине города заметен столб дыма. Информация о причинах инцидента на данный момент отсутствует.

Ранее в Дамаске уже происходили взрывы: в частности, в районе Дувейла на восточной окраине города смертник устроил теракт во время богослужения в церкви Святого Ильи, в результате чего были жертвы. Тогда взрывное устройство сработало прямо во время службы, что подтверждали очевидцы и сирийские СМИ.

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В столице Сирии, Дамаске, произошел мощный взрыв. Об этом сообщает агентство France Press (AFP). «Громкий взрыв прозвучал в Дамаске», — пишет AFP. Между тем агентство Reuters, ссылаясь на своих журналистов и свидетелей происшествия, сообщает, что после взрыва на западной окраине города заметен столб дыма. Информация о причинах инцидента на данный момент отсутствует. Ранее в Дамаске уже происходили взрывы: в частности, в районе Дувейла на восточной окраине города смертник устроил теракт во время богослужения в церкви Святого Ильи, в результате чего были жертвы. Тогда взрывное устройство сработало прямо во время службы, что подтверждали очевидцы и сирийские СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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