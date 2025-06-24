В столице Сирии, Дамаске, произошел мощный взрыв. Об этом сообщает агентство France Press (AFP).
«Громкий взрыв прозвучал в Дамаске», — пишет AFP. Между тем агентство Reuters, ссылаясь на своих журналистов и свидетелей происшествия, сообщает, что после взрыва на западной окраине города заметен столб дыма. Информация о причинах инцидента на данный момент отсутствует.
Ранее в Дамаске уже происходили взрывы: в частности, в районе Дувейла на восточной окраине города смертник устроил теракт во время богослужения в церкви Святого Ильи, в результате чего были жертвы. Тогда взрывное устройство сработало прямо во время службы, что подтверждали очевидцы и сирийские СМИ.
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