ВС РФ усилили контроль на границе с Днепропетровской областью

Российские военные освободили Ялту в ДНР
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ВС РФ освободили Ялту, которая расположена на границе с Днепропетровской областью
ВС РФ освободили Ялту, которая расположена на границе с Днепропетровской областью Фото:
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Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Ялта, расположенный на границе с Днепропетровской областью. Об этом сообщило Минобороны России. 

«Российские военные освободили населенный пункт Ялта в ДНР», — сообщило ведомство. Ялта располагается на границе с Днепропетровской областью, что обеспечило ВС РФ возможность усилить контроль над этим направлением.

Вчера, 24 июня, российские бойцы установили контроль над населенным пунктом Дылеевка в ДНР. Поселок перешел под управление подразделений войсковой группировки «Южная» после проведения ими целенаправленных операций, передает «360.ru».

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Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Ялта, расположенный на границе с Днепропетровской областью. Об этом сообщило Минобороны России.  «Российские военные освободили населенный пункт Ялта в ДНР», — сообщило ведомство. Ялта располагается на границе с Днепропетровской областью, что обеспечило ВС РФ возможность усилить контроль над этим направлением. Вчера, 24 июня, российские бойцы установили контроль над населенным пунктом Дылеевка в ДНР. Поселок перешел под управление подразделений войсковой группировки «Южная» после проведения ими целенаправленных операций, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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