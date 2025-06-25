Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Ялта, расположенный на границе с Днепропетровской областью. Об этом сообщило Минобороны России.
«Российские военные освободили населенный пункт Ялта в ДНР», — сообщило ведомство. Ялта располагается на границе с Днепропетровской областью, что обеспечило ВС РФ возможность усилить контроль над этим направлением.
Вчера, 24 июня, российские бойцы установили контроль над населенным пунктом Дылеевка в ДНР. Поселок перешел под управление подразделений войсковой группировки «Южная» после проведения ими целенаправленных операций, передает «360.ru».
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