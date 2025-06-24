Суд возобновил дело о премиях, которые мэр из ХМАО выписал самому себе

Нижневартовский городской суд возобновил рассмотрение иска об оспаривании премий главы Нижневартовского района ХМАО Бориса Саломатина. Прокуратура потребовала от мэра вернуть 5 000 000 рублей, которые он выписывал самому себе в течение нескольких лет без согласования с думой.
«Производство по делу возобновлено. Предварительное судебное заседание — 3 июля», — указано на сайте суда.
Саломатин и его юристы пытались оспорить законность проведения проверки, и на это время основное разбирательство было приостановлено. Но дело проиграли и в первой инстанции, и в апелляции. «Ранее в Югре не был определен порядок премирования глав муниципалитетов, и поэтому выплату премий они подписывали себе сами. Затем окружная дума устранила пробел в законодательстве, но прокуратуру интересуют не только выплаты после вступления в силу изменений, а вообще за весь период», — пояснил инсайдер.
Получить комментарий администрации района не удалось. В мэрию направлен запрос, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура поймала самого молодого мэра России Александра Старжинского на незаконном премировании самого себя. Проверка надзорного ведомства выяснила, что бывший глава поселка Половинка Кондинского района ХМАО не согласовывал в 2021 и 2022 году начисление годовых и квартальных премий с советом депутатов, и ему пришлось вернуть в бюджет 80 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!