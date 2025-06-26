Компания Гайсина, где руководят его дети, снова завершила год с убытками

Компания «Свердловскдорстрой», которая контролировалась структурами бизнесмена Малика Гайсина, второй год подряд терпит убытки. В этот раз они составили 1,7 млн рублей, говорится в годовом отчете компании. На собрании акционеров в совет директоров избрали четырех его детей — Айдана, Амира, Ильхана и Лейлу Гайсиных. Также туда вошли гражданская жена бизнесмена Гульсина Муллахметова (она же является гендиректором) и Тимур Билалов — директор еще нескольких компаний Гайсина, следует из данных сервиса раскрытия информации «Интерфакс».
«Полученный обществом за 2024 финансовый год убыток в размере 1,7 млн рублей компенсировать за счет текущей хозяйственной деятельности общества. Дивиденды по итогам работы общества за 2024 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать. Вознаграждение за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии общества не выплачивать», — говорится в решении акционеров.
В позапрошлом году «Свердловскдорстрой» также понес убытки, они составили 13,8 млн рублей. При этом выручка компании в 2024 году увеличилась с 9,1 млн до 15,5 млн.
По данным СБИС, Гайсин контролирует «Свердловскдорстрой» через «Средуралинвест-МТ», где предпринимателю принадлежит 62% акций. Однако в начале июня суд арестовал его долю участия в компании и все ее имущество.
Малика Гайсина задержали два года назад по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Ему предъявили обвинение по трем статьям, посадили под домашний арест, а заводы «Исеть», «Уралбиофарм», банк «Вятич», доли в ООО «Вагран» и ООО «Актай-М» национализировали. Активы, переданные государству, оценивались в три миллиарда рублей.
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