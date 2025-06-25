25 июня 2025

Газманов выступит на концерте в честь Дня металлурга в Магнитогорске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Газманов приезжал в Челябинскую область меньше года назад
Газманов приезжал в Челябинскую область меньше года назад Фото:

В городе Магнитогорске Челябинской области на концерте в честь Дня металлурга выступит российский певец Олег Газманов. Информация об этом указана на сайте артиста. 

«18 июля. Город Магнитогорск, Арена „Металлург“», — говорится в афише на сайте Газманова. В этот день в городе пройдет День Металлурга и День города. Концерт оплатят спонсоры, а вход на него будет по пригласительным билетам.

Газманов приезжал в Челябинскую область в ноябре 2024 года. Он выступал на Русском экономическом форуме (РЭФ) в Челябинске. Первой песней, которую артист исполнил, стал хит «Русский мир». После Газманов спел «Есаул», «Дождись» и другие композиции. До выступления певец прогулялся по городу и в соцсети рассказал, как «нагулял аппетит». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Магнитогорске Челябинской области на концерте в честь Дня металлурга выступит российский певец Олег Газманов. Информация об этом указана на сайте артиста.  «18 июля. Город Магнитогорск, Арена „Металлург“», — говорится в афише на сайте Газманова. В этот день в городе пройдет День Металлурга и День города. Концерт оплатят спонсоры, а вход на него будет по пригласительным билетам. Газманов приезжал в Челябинскую область в ноябре 2024 года. Он выступал на Русском экономическом форуме (РЭФ) в Челябинске. Первой песней, которую артист исполнил, стал хит «Русский мир». После Газманов спел «Есаул», «Дождись» и другие композиции. До выступления певец прогулялся по городу и в соцсети рассказал, как «нагулял аппетит». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...