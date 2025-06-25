Газманов выступит на концерте в честь Дня металлурга в Магнитогорске

В городе Магнитогорске Челябинской области на концерте в честь Дня металлурга выступит российский певец Олег Газманов. Информация об этом указана на сайте артиста.
«18 июля. Город Магнитогорск, Арена „Металлург“», — говорится в афише на сайте Газманова. В этот день в городе пройдет День Металлурга и День города. Концерт оплатят спонсоры, а вход на него будет по пригласительным билетам.
Газманов приезжал в Челябинскую область в ноябре 2024 года. Он выступал на Русском экономическом форуме (РЭФ) в Челябинске. Первой песней, которую артист исполнил, стал хит «Русский мир». После Газманов спел «Есаул», «Дождись» и другие композиции. До выступления певец прогулялся по городу и в соцсети рассказал, как «нагулял аппетит».
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