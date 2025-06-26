В число полуфиналисток международного конкурса красоты «Топ стюардесс» вошла бортпроводница Дарья Фролова родом из Березовского (Свердловская область). 25-летняя девушка представит регион в престижном проекте, который собирает лучших представителей профессии со всего мира, рассказали URA.RU организаторы.
«Свой путь Дарья начала еще в студенчестве — одновременно училась в колледже и университете, подрабатывала проводником на поезде и изучала английский язык. После выпуска два года работала в небе, а затем переехала в Москву, где продолжила карьеру бортпроводника и поступила в магистратуру по психологии», — поделились организаторы.
Ранее Дарья работала в «Уральских авиалиниях», а сейчас является бортпроводницей «Аэрофлота». «Я пробовала себя в разных сферах: дизайн, ивенты, психология. Но небо не отпустило. Работа в полетах — это уже не просто профессия, а часть жизни», — говорит свердловчанка.
У участницы есть сестра-близнец. В свободное время девушка создает украшения из камней и бисера, плетет сумки из бусин, осваивает картинг, ведет психологический литературный клуб и мастер-классы, выгуливает собак из приюта.
Ранее в полуфинал вышла еще одна свердловчанка — 20-летняя Ярослава Арцишевская. Девушка работает в авиакомпании Utair и учится заочно на первом курсе по направлению «Сервис» в Екатеринбурге.
«Топ стюардесс» — это один из самых значимых и популярных конкурсов среди девушек, работающих в авиации. Участницами становятся бортпроводницы из России, Беларуси, Казахстана и других стран. Финал пройдет 2 ноября.
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