Свердловчанка поборется за звание самой красивой стюардессы мира. Фото

Свердловчанка Дарья Фролова стала участницей конкурса «Топ стюардесс»
© Служба новостей «URA.RU»
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Финал конкурса пройдет 2 октября
Финал конкурса пройдет 2 октября Фото:

В число полуфиналисток международного конкурса красоты «Топ стюардесс» вошла бортпроводница Дарья Фролова родом из Березовского (Свердловская область). 25-летняя девушка представит регион в престижном проекте, который собирает лучших представителей профессии со всего мира, рассказали URA.RU организаторы.

«Свой путь Дарья начала еще в студенчестве — одновременно училась в колледже и университете, подрабатывала проводником на поезде и изучала английский язык. После выпуска два года работала в небе, а затем переехала в Москву, где продолжила карьеру бортпроводника и поступила в магистратуру по психологии», — поделились организаторы.

Ранее Дарья работала в «Уральских авиалиниях», а сейчас является бортпроводницей «Аэрофлота». «Я пробовала себя в разных сферах: дизайн, ивенты, психология. Но небо не отпустило. Работа в полетах — это уже не просто профессия, а часть жизни», — говорит свердловчанка.

У участницы есть сестра-близнец. В свободное время девушка создает украшения из камней и бисера, плетет сумки из бусин, осваивает картинг, ведет психологический литературный клуб и мастер-классы, выгуливает собак из приюта.

Ранее в полуфинал вышла еще одна свердловчанка — 20-летняя Ярослава Арцишевская. Девушка работает в авиакомпании Utair и учится заочно на первом курсе по направлению «Сервис» в Екатеринбурге.

«Топ стюардесс» — это один из самых значимых и популярных конкурсов среди девушек, работающих в авиации. Участницами становятся бортпроводницы из России, Беларуси, Казахстана и других стран. Финал пройдет 2 ноября. 

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В число полуфиналисток международного конкурса красоты «Топ стюардесс» вошла бортпроводница Дарья Фролова родом из Березовского (Свердловская область). 25-летняя девушка представит регион в престижном проекте, который собирает лучших представителей профессии со всего мира, рассказали URA.RU организаторы. «Свой путь Дарья начала еще в студенчестве — одновременно училась в колледже и университете, подрабатывала проводником на поезде и изучала английский язык. После выпуска два года работала в небе, а затем переехала в Москву, где продолжила карьеру бортпроводника и поступила в магистратуру по психологии», — поделились организаторы. Ранее Дарья работала в «Уральских авиалиниях», а сейчас является бортпроводницей «Аэрофлота». «Я пробовала себя в разных сферах: дизайн, ивенты, психология. Но небо не отпустило. Работа в полетах — это уже не просто профессия, а часть жизни», — говорит свердловчанка. У участницы есть сестра-близнец. В свободное время девушка создает украшения из камней и бисера, плетет сумки из бусин, осваивает картинг, ведет психологический литературный клуб и мастер-классы, выгуливает собак из приюта. Ранее в полуфинал вышла еще одна свердловчанка — 20-летняя Ярослава Арцишевская. Девушка работает в авиакомпании Utair и учится заочно на первом курсе по направлению «Сервис» в Екатеринбурге. «Топ стюардесс» — это один из самых значимых и популярных конкурсов среди девушек, работающих в авиации. Участницами становятся бортпроводницы из России, Беларуси, Казахстана и других стран. Финал пройдет 2 ноября. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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