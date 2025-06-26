Более ста бойцов СВО выдвинут на выборы в УрФО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всего ЕР выдвинет около 110 участников спецоперации
Всего ЕР выдвинет около 110 участников спецоперации Фото:

Порядка 110 участников спецоперации РФ на Украине выдвинут в качестве кандидатов на выборы в регионах Уральского федерального округа от партии «Единая Россия». Об этом рассказал полпред президента в УрФО Артем Жога по итогам заседания Генсовета, которое провел председатель ЕР Дмитрий Медведев.

«Одной из центральных тем стала подготовка к Единому дню голосования 2025 года, который пройдет в сентябре. В регионах УрФО запланировано более 90 избирательных кампаний, они затронут 7,6 млн избирателей. Особое внимание, конечно, к кандидатам из числа участников СВО. От „Единой России“ в УрФО их выдвинуто порядка 110 человек», — написал Жога в своем telegram-канале.

На заседании также подвели промежуточные итоги реализации народной программы партии. В нее входят проекты по строительству школ, фельдшерско-акушерских пунктов и жилых домов.

Фото:
Фото: telegram-канал Артема Жоги

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Порядка 110 участников спецоперации РФ на Украине выдвинут в качестве кандидатов на выборы в регионах Уральского федерального округа от партии «Единая Россия». Об этом рассказал полпред президента в УрФО Артем Жога по итогам заседания Генсовета, которое провел председатель ЕР Дмитрий Медведев. «Одной из центральных тем стала подготовка к Единому дню голосования 2025 года, который пройдет в сентябре. В регионах УрФО запланировано более 90 избирательных кампаний, они затронут 7,6 млн избирателей. Особое внимание, конечно, к кандидатам из числа участников СВО. От „Единой России“ в УрФО их выдвинуто порядка 110 человек», — написал Жога в своем telegram-канале. На заседании также подвели промежуточные итоги реализации народной программы партии. В нее входят проекты по строительству школ, фельдшерско-акушерских пунктов и жилых домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...