Порядка 110 участников спецоперации РФ на Украине выдвинут в качестве кандидатов на выборы в регионах Уральского федерального округа от партии «Единая Россия». Об этом рассказал полпред президента в УрФО Артем Жога по итогам заседания Генсовета, которое провел председатель ЕР Дмитрий Медведев.
«Одной из центральных тем стала подготовка к Единому дню голосования 2025 года, который пройдет в сентябре. В регионах УрФО запланировано более 90 избирательных кампаний, они затронут 7,6 млн избирателей. Особое внимание, конечно, к кандидатам из числа участников СВО. От „Единой России“ в УрФО их выдвинуто порядка 110 человек», — написал Жога в своем telegram-канале.
На заседании также подвели промежуточные итоги реализации народной программы партии. В нее входят проекты по строительству школ, фельдшерско-акушерских пунктов и жилых домов.
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