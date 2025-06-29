В Сенате увидели неожиданные изменения в планах Зеленского на конец СВО

Президент Украины Владимир Зеленский плавно сменил риторику в отношении текущего конфликта с Россией. Он пытается говорить уже не о победе своей страны, а хотя бы о ничьей, сообщил сенатор Алексей Пушков.
«Он (Зеленский — прим. URA.RU) пытается уцепиться, ему важно доказать, что Россия не побеждает <…> что еще можно удержаться и что-то сделать. Западу даже не обязательна победа Украины, это уже не важно. Достаточно того, чтобы она не проиграла. И вот Зеленский отыгрывает эту линию», — заявил Пушков в эфире программы «Право Знать» на платформе RuTube, комментируя прошедший саммит НАТО.
Кроме того, сенатор отметил, что западные страны считают Киев своим филиалом, который будут защищать до конца. Однако, им следует привлечь к этому делу американского лидера Дональда Трампа, чтобы не потерять позиции. В частности, по словам Алексея Пушкова, именно для этого страны Запада льстили президенту США в ходе саммита НАТО.
Встреча Североатлантического альянса прошла в Гааге (Нидерланды) 24–25 июня. По данным издания Washington Post, организаторы мероприятия намеренно избегали непосредственного контакта между Зеленским и Трампом. Это, по мнению источников, говорило о наличии у американского лидера негативного отношения к властям Украины. При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее отмечал, что вопрос о ситуации в Киеве не был центральным в повестке саммита — основное внимание было уделено вопросам укрепления оборонительных возможностей НАТО.
В свою очередь, Дональд Трамп сообщил, что во время краткой беседы с Владимиром Зеленским не обсуждал вопрос о прекращении огня, пишет «Национальная служба новостей». Кроме того, у него были определенные проблемы с президентом Украины, передает 360.ru. Глава США также выразил уверенность в том, что президент РФ Владимир Путин заинтересован в мирном разрешении конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.