Красная зона и пять баллов: магнитная буря накроет Землю 2 июля 2025

После спокойных последних дней июня Земля снова войдет в зону турбулентности. Уже 2 июля 2025 ожидается магнитная буря, которая может ударить по самочувствию метеозависимых. Подробнее о том, какой силы будет удар 2 июля 2025 года — в материале URA.RU.
Вспышки на Солнце в июле 2025
В конце июня Солнце вело себя относительно спокойно. По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, индекс солнечной активности 1 июля составил всего 2,4 балла из 10 — это значит, что магнитосфера Земли была в «зеленой зоне». 28 июня зафиксировали вспышку среднего класса С, но она быстро затухла, и геомагнитное поле нормализовалось. Но 2 июля ситуация изменится. Ожидается магнитная буря.
Прогноз магнитных бурь 2 июля 2025: когда ждать удара
2 июля 2025 года ожидается магнитная буря, которая может повлиять на здоровье и технику. Ученые предупреждают: вероятность бури — 70 процентов. Солнце 1 июля было спокойным, но уже ночью начнутся всплески солнечного ветра. Индекс Ap поднимется до 28 (это значит, что будет буря), а уровень солнечной активности (F10.7) составит 117 — это средний уровень.
По времени:
Буря начнется в 3 утра по Москве, когда магнитное поле резко усилится и выйдет на уровень бури. С 6 до 9 утра ожидается пик — сильные возмущения. После 9 утра буря пойдет на спад, но до 15:00 сохранится повышенная активность. После трех дня буря завершится, и геомагнитное поле вернется в норму.
Атмосферное давление в день бури
Во время магнитных бурь давление часто падает, что может вызывать слабость, головные боли и скачки пульса. 2 июля:
- В Москве давление составит 741 мм рт. ст. — это пониженное, может вызвать утомляемость.
- В Петербурге — 758 мм рт. ст. — ближе к норме, но чувствительным людям тоже может быть некомфортно.
Как защититься от магнитной бури
Многие во время магнитных бурь жалуются на головные боли, скачки давления, усталость, раздражительность, бессонницу. Особенно это касается метеочувствительных и людей с хроническими болезнями сердца и сосудов.
Вот что можно сделать, чтобы облегчить самочувствие в день бури:
- Пейте больше воды. Во время бури кровь может сгущаться, а достаточное питье помогает избежать лишней нагрузки на сердце и сосуды.
- Ограничьте кофе и крепкий чай. Кофеин усиливает давление и нагрузку на сердце, что может ухудшить самочувствие.
- Сократите соль. Слишком соленая пища задерживает воду в организме, повышает давление и отечность.
- Избегайте тяжелых физических нагрузок в часы пика бури (в нашем случае это 3:00–15:00). Старайтесь планировать тренировки или активные дела на вечер, когда буря спадет.
- Высыпайтесь. Недостаток сна повышает уязвимость к скачкам давления и головным болям.
- Гуляйте на свежем воздухе, но не в часы пика. После 15:00, когда буря пойдет на спад, спокойная прогулка поможет нормализовать самочувствие.
- Следите за давлением и пульсом, если у вас хронические заболевания. Держите под рукой тонометр и необходимые лекарства.
- Старайтесь избегать стресса. Волнение и переживания усиливают влияние бури на организм.
- Ограничьте время за экранами. Старайтесь делать перерывы, чтобы снизить нагрузку на нервную систему.
- Уменьшите время за рулем, если вы метеозависимы. Во время бурь повышается риск рассеянности и утомляемости.
Особенно важно соблюдать эти рекомендации людям с гипертонией и гипотонией, беременным, пожилым, людям с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями, метеочувствительным.
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