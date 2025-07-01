Россия дала Японии недвусмысленный сигнал, что любые провокации у дальневосточных границ не останутся без ответа. Об этом сообщает китайский портал Sohu, ссылаясь на действия российских военных и последние учения в регионе.
«Это четкий сигнал российских военных для Токио: у вас ракеты, у меня флот, в Тихом океане нет места односторонним провокациям», — приводит издание слова из своей публикации. По данным Sohu, российские вооруженные силы продемонстрировали способность действовать с разных баз на Дальнем Востоке, отрабатывая взаимодействие на Камчатке. Таким образом, даже при гипотетической атаке на главную базу ТОФ во Владивостоке флот сохранит потенциал для контрудара.
Накануне Япония впервые провела учения с применением наземных противокорабельных ракет комплекса «Тип 88», сообщала телекомпания Hokkaido Broadcasting. Общественные организации страны выступили против этих маневров, расценив их как провокацию в адрес России.
В ответ на действия Токио российский Тихоокеанский флот провел учения в Японском море. Как сообщили в Минобороны РФ 1 июля, разнородные силы ТОФ успешно нанесли совместный удар крылатыми ракетами по морской цели, подтвердив свою готовность к отражению потенциальных угроз.
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