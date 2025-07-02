Mash: ВС РФ выбили ВСУ из Юнаковки и открыли прямую дорогу на Сумы

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Российские военные выбили противника из населенного пункта Юнаковка
Российские военные выбили противника из населенного пункта Юнаковка Фото:

Российские войска вытеснили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из населенного пункта Юнаковка, расположенного в Сумской области, тем самым обеспечив себе прямой выход на Сумы. Об этом информирует telegram-канал Mash. Согласно предоставленным данным, операция по установлению контроля над селом была проведена силами 11-й и 83-й десантных бригад.

«ВС РФ открыли прямую дорогу на Сумы. По информации Mash, ВСУшников выбили из села Юнаковка силами 11-й и 83-й бригад ВДВ. Последние украинские солдаты прятались в подвалах, канавах, и даже, как говорят наши солдаты, в шалашах на деревьях», — пишет Mash в telegram-канале. 

По данным авторов поста, операция по захвату Юнаковки, представлявшей собой ключевую высоту и наиболее укрепленный опорный пункт на подступах к Сумам, продолжалась 38 дней. После установления контроля над селом российские военные получили выход на прямую автодорогу, соединяющую Суджу с Сумами. Авторы канала уточняют, что следующим населенным пунктом на маршруте российских десантников является Кияница. Официальных заявлений о вытеснении украинских сил из Юнаковки на данный момент не поступало.

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Российские войска вытеснили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из населенного пункта Юнаковка, расположенного в Сумской области, тем самым обеспечив себе прямой выход на Сумы. Об этом информирует telegram-канал Mash. Согласно предоставленным данным, операция по установлению контроля над селом была проведена силами 11-й и 83-й десантных бригад. «ВС РФ открыли прямую дорогу на Сумы. По информации Mash, ВСУшников выбили из села Юнаковка силами 11-й и 83-й бригад ВДВ. Последние украинские солдаты прятались в подвалах, канавах, и даже, как говорят наши солдаты, в шалашах на деревьях», — пишет Mash в telegram-канале.  По данным авторов поста, операция по захвату Юнаковки, представлявшей собой ключевую высоту и наиболее укрепленный опорный пункт на подступах к Сумам, продолжалась 38 дней. После установления контроля над селом российские военные получили выход на прямую автодорогу, соединяющую Суджу с Сумами. Авторы канала уточняют, что следующим населенным пунктом на маршруте российских десантников является Кияница. Официальных заявлений о вытеснении украинских сил из Юнаковки на данный момент не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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