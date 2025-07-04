Уимблдон — 2025: Александра Панова и Гуо Ханью покидают парный турнир

Александра Панова и Гуо Ханью проиграли во втором туре Уимблдона
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александра Панова выбыла из игр Уимблдона
Александра Панова выбыла из игр Уимблдона Фото:

Россиянка Александра Панова и китаянка Гуо Ханью проиграли во втором туре Уимблдона. В этот раз они встретились на корту с венгеркой Тимеа Бабош бразильянкой Луизе Стефани. Игра завершилась со счетом 6:7, 7:6, 3:6. Поединок продлился 2 часа 55 минут.

За время игры Панова и Гуо сделали три невынужденные ошибки, три брейка и один эйс. Всего они набрали 109 баллов. Их соперницы сделали 17 невынужденных ошибок, пять брейков и один эйс. В итоге они получили 121 балл.

Ранее российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в 1/8 финала парного Уимблдона. Они одержали победу в матче с американкой Куинн Глисон и Ингрид Мартинс. Счет игры составил 7:5, 6:3.

В следующем раунде соперниками Шнайдер и Андреевой станут российская теннисистка Камилла Рахимова и представительница Чехии Анна Шишкова или россиянка Анна Калинская и румынка Сорана Кырсти.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россиянка Александра Панова и китаянка Гуо Ханью проиграли во втором туре Уимблдона. В этот раз они встретились на корту с венгеркой Тимеа Бабош бразильянкой Луизе Стефани. Игра завершилась со счетом 6:7, 7:6, 3:6. Поединок продлился 2 часа 55 минут. За время игры Панова и Гуо сделали три невынужденные ошибки, три брейка и один эйс. Всего они набрали 109 баллов. Их соперницы сделали 17 невынужденных ошибок, пять брейков и один эйс. В итоге они получили 121 балл. Ранее российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в 1/8 финала парного Уимблдона. Они одержали победу в матче с американкой Куинн Глисон и Ингрид Мартинс. Счет игры составил 7:5, 6:3. В следующем раунде соперниками Шнайдер и Андреевой станут российская теннисистка Камилла Рахимова и представительница Чехии Анна Шишкова или россиянка Анна Калинская и румынка Сорана Кырсти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...