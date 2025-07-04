Уимблдон — 2025: Александра Панова и Гуо Ханью покидают парный турнир

Россиянка Александра Панова и китаянка Гуо Ханью проиграли во втором туре Уимблдона. В этот раз они встретились на корту с венгеркой Тимеа Бабош бразильянкой Луизе Стефани. Игра завершилась со счетом 6:7, 7:6, 3:6. Поединок продлился 2 часа 55 минут.
За время игры Панова и Гуо сделали три невынужденные ошибки, три брейка и один эйс. Всего они набрали 109 баллов. Их соперницы сделали 17 невынужденных ошибок, пять брейков и один эйс. В итоге они получили 121 балл.
Ранее российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в 1/8 финала парного Уимблдона. Они одержали победу в матче с американкой Куинн Глисон и Ингрид Мартинс. Счет игры составил 7:5, 6:3.
В следующем раунде соперниками Шнайдер и Андреевой станут российская теннисистка Камилла Рахимова и представительница Чехии Анна Шишкова или россиянка Анна Калинская и румынка Сорана Кырсти.
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