Андреева и Шнайдер вышли в третий круг Уимблдона

Андреева и Шнайдер обыграли американок в матче 1/16 финала Уимблдона
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россиянки выиграли со счетом 7:5, 6:3
Россиянки выиграли со счетом 7:5, 6:3 Фото:

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в 1/8 финала парного Уимблдона. Они одержали победу в матче с американкой Куинн Глисон и Ингрид Мартинс. Счет игры составил 7:5, 6:3.

Игра длилась 1 час 35 минут. За это время россиянки один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из 12 заработанных. Их соперницы произвели один удар на вылет и сделали четыре двойные ошибки. 

В следующем раунде соперниками Шнайдер и Андреевой станет либо дуэт, в который входят российская теннисистка Камилла Рахимова и представительница Чехии Анна Шишкова. Также может произойти встреча с россиянкой Анной Калинской и румынской спортсменкой Сораной Кырсти.

Ранее россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла четырехкратную чемпионку турниров Большого шлема Наоми Осаки. Российская спортсменка победила в трех сетах (3:6, 6:4, 6:4), показав свою готовность бороться за высокие места на турнире. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в 1/8 финала парного Уимблдона. Они одержали победу в матче с американкой Куинн Глисон и Ингрид Мартинс. Счет игры составил 7:5, 6:3. Игра длилась 1 час 35 минут. За это время россиянки один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из 12 заработанных. Их соперницы произвели один удар на вылет и сделали четыре двойные ошибки.  В следующем раунде соперниками Шнайдер и Андреевой станет либо дуэт, в который входят российская теннисистка Камилла Рахимова и представительница Чехии Анна Шишкова. Также может произойти встреча с россиянкой Анной Калинской и румынской спортсменкой Сораной Кырсти. Ранее россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла четырехкратную чемпионку турниров Большого шлема Наоми Осаки. Российская спортсменка победила в трех сетах (3:6, 6:4, 6:4), показав свою готовность бороться за высокие места на турнире. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...