Андреева и Шнайдер вышли в третий круг Уимблдона

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в 1/8 финала парного Уимблдона. Они одержали победу в матче с американкой Куинн Глисон и Ингрид Мартинс. Счет игры составил 7:5, 6:3.
Игра длилась 1 час 35 минут. За это время россиянки один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из 12 заработанных. Их соперницы произвели один удар на вылет и сделали четыре двойные ошибки.
В следующем раунде соперниками Шнайдер и Андреевой станет либо дуэт, в который входят российская теннисистка Камилла Рахимова и представительница Чехии Анна Шишкова. Также может произойти встреча с россиянкой Анной Калинской и румынской спортсменкой Сораной Кырсти.
Ранее россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла четырехкратную чемпионку турниров Большого шлема Наоми Осаки. Российская спортсменка победила в трех сетах (3:6, 6:4, 6:4), показав свою готовность бороться за высокие места на турнире.
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