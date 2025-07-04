Россиянка Самсонова прошла в третий круг Уимблдона

Российская теннисистка Людмила Самсонова вместе с американкой Николь Меликар-Мартинес обеспечила себе выход в третий раунд женского парного разряда на Уимблдоне-2025.
Во втором круге пара одержала победу над дуэтом Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) и Алисия Паркс (США). Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:4. Матч длился 1 час 30 минут.
В ходе поединка Самсонова и Меликар-Мартинес отметились тремя подачами навылет, двумя двойными ошибками и реализовали один из двух брейк-пойнтов. Их соперницы сделали два эйса, допустили две двойные ошибки и не смогли реализовать свой единственный брейк-пойнт.
В третьем круге соперницами Самсоновой и Меликар-Мартинес станут победительницы встречи между чешско-американской парой Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (первая сеяная) и дуэтом Маккартни Кесслер/Клара Таусон (США/Дания).
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