Россиянка Самсонова прошла в третий круг Уимблдона

Самсонова и Меликар-Мартинес выиграли второй тур Уимблдона
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Людмила Самсонова продолжит соревнование в третьем туре Уимблдона
Людмила Самсонова продолжит соревнование в третьем туре Уимблдона Фото:

Российская теннисистка Людмила Самсонова вместе с американкой Николь Меликар-Мартинес обеспечила себе выход в третий раунд женского парного разряда на Уимблдоне-2025.

Во втором круге пара одержала победу над дуэтом Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) и Алисия Паркс (США). Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:4. Матч длился 1 час 30 минут.

В ходе поединка Самсонова и Меликар-Мартинес отметились тремя подачами навылет, двумя двойными ошибками и реализовали один из двух брейк-пойнтов. Их соперницы сделали два эйса, допустили две двойные ошибки и не смогли реализовать свой единственный брейк-пойнт.

В третьем круге соперницами Самсоновой и Меликар-Мартинес станут победительницы встречи между чешско-американской парой Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (первая сеяная) и дуэтом Маккартни Кесслер/Клара Таусон (США/Дания).

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Российская теннисистка Людмила Самсонова вместе с американкой Николь Меликар-Мартинес обеспечила себе выход в третий раунд женского парного разряда на Уимблдоне-2025. Во втором круге пара одержала победу над дуэтом Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) и Алисия Паркс (США). Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:4. Матч длился 1 час 30 минут. В ходе поединка Самсонова и Меликар-Мартинес отметились тремя подачами навылет, двумя двойными ошибками и реализовали один из двух брейк-пойнтов. Их соперницы сделали два эйса, допустили две двойные ошибки и не смогли реализовать свой единственный брейк-пойнт. В третьем круге соперницами Самсоновой и Меликар-Мартинес станут победительницы встречи между чешско-американской парой Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (первая сеяная) и дуэтом Маккартни Кесслер/Клара Таусон (США/Дания).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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