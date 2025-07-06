В ВСУ рассказали о неожиданных целях российской армии

Спикер ВСУ Саранцев заявил, что Россия хочет сорвать мобилизацию на Украине
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На Украине заявили о попытках сорвать мобилизацию
На Украине заявили о попытках сорвать мобилизацию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине заявили, что российские военные якобы предпринимают удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК) на Украине с целью сорвать мобилизационные мероприятия. Об этом сообщил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

«Главная цель Российской Федерации — сорвать мобилизацию», — заявил Виталий Саранцев. Его слова передает украинское издание «Страна.ua».

В последние дни в различных регионах Украины зафиксированы инциденты, связанные с повреждением объектов военного учета. Так, 3 июля в Полтаве украинские СМИ сообщили о взрыве в здании областного военкомата. Позже в Кременчуге Полтавской области произошел взрыв в здании территориального центра комплектования, что привело к частичному разрушению сооружения, пишет RT.

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На Украине заявили, что российские военные якобы предпринимают удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК) на Украине с целью сорвать мобилизационные мероприятия. Об этом сообщил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев. «Главная цель Российской Федерации — сорвать мобилизацию», — заявил Виталий Саранцев. Его слова передает украинское издание «Страна.ua». В последние дни в различных регионах Украины зафиксированы инциденты, связанные с повреждением объектов военного учета. Так, 3 июля в Полтаве украинские СМИ сообщили о взрыве в здании областного военкомата. Позже в Кременчуге Полтавской области произошел взрыв в здании территориального центра комплектования, что привело к частичному разрушению сооружения, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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