На Украине заявили, что российские военные якобы предпринимают удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК) на Украине с целью сорвать мобилизационные мероприятия. Об этом сообщил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.
«Главная цель Российской Федерации — сорвать мобилизацию», — заявил Виталий Саранцев. Его слова передает украинское издание «Страна.ua».
В последние дни в различных регионах Украины зафиксированы инциденты, связанные с повреждением объектов военного учета. Так, 3 июля в Полтаве украинские СМИ сообщили о взрыве в здании областного военкомата. Позже в Кременчуге Полтавской области произошел взрыв в здании территориального центра комплектования, что привело к частичному разрушению сооружения, пишет RT.
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