Челябинский депутат Ботов призвал оградить детей от неудобств при задержках авиарейсов

Челябинский депутат Ботов поддержал инициативу о компенсациях за задержку рейсов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ботов подчеркнул, что для семей с детьми критически важно обеспечить комфортные условия при задержках авиарейсов
Ботов подчеркнул, что для семей с детьми критически важно обеспечить комфортные условия при задержках авиарейсов Фото:

Депутат гордумы Челябинска, участник СВО Евгений Ботов поддержал инициативу депутата Госдумы Игоря Антропенко о предоставлении гостиниц и доступа в бизнес-залы пассажирам с детьми, чьи рейсы задержаны более чем на четыре часа. В разговоре с URA.RU Ботов подчеркнул актуальность проблемы в условиях участившихся задержек в аэропортах страны.

«Инициатива Игоря Антропенко поможет снизить дискомфорт пассажиров из-за задержек рейсов. Мы осознаем, что эти задержки связаны с угрозами атак беспилотников. Улучшение условий ожидания вылета позволит семьям, а особенно детям, спокойно отдохнуть и подготовиться к перелету», — отметил Ботов.

По мнению Ботова, предложение Антропенко особенно важно для семей с маленькими детьми, которые тяжело переносят длительное ожидание в аэропортах. Депутат отметил, что необходимо создать максимально комфортные условия для таких пассажиров, учитывая все возможные факторы стресса и неудобств.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил ввести компенсацию для пассажиров задержанных рейсов, в частности, предоставлять гостиницы семьям с детьми при задержке рейса более чем на четыре часа. Антропенко подчеркнул, что нельзя допускать того, чтобы дети спали на полу в аэропортах.

Инициатива по улучшению условий ожидания вызвана участившимися случаями массовых задержек рейсов в российских аэропортах. Накануне, из-за угрозы атак дронов ВСУ в московском Шереметьево было задержано свыше 240 рейсов, в Пулково (Санкт-Петербург) — почти 40 и чуть больше десятка в аэропорту Нижнего Новгорода.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат гордумы Челябинска, участник СВО Евгений Ботов поддержал инициативу депутата Госдумы Игоря Антропенко о предоставлении гостиниц и доступа в бизнес-залы пассажирам с детьми, чьи рейсы задержаны более чем на четыре часа. В разговоре с URA.RU Ботов подчеркнул актуальность проблемы в условиях участившихся задержек в аэропортах страны. «Инициатива Игоря Антропенко поможет снизить дискомфорт пассажиров из-за задержек рейсов. Мы осознаем, что эти задержки связаны с угрозами атак беспилотников. Улучшение условий ожидания вылета позволит семьям, а особенно детям, спокойно отдохнуть и подготовиться к перелету», — отметил Ботов. По мнению Ботова, предложение Антропенко особенно важно для семей с маленькими детьми, которые тяжело переносят длительное ожидание в аэропортах. Депутат отметил, что необходимо создать максимально комфортные условия для таких пассажиров, учитывая все возможные факторы стресса и неудобств. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил ввести компенсацию для пассажиров задержанных рейсов, в частности, предоставлять гостиницы семьям с детьми при задержке рейса более чем на четыре часа. Антропенко подчеркнул, что нельзя допускать того, чтобы дети спали на полу в аэропортах. Инициатива по улучшению условий ожидания вызвана участившимися случаями массовых задержек рейсов в российских аэропортах. Накануне, из-за угрозы атак дронов ВСУ в московском Шереметьево было задержано свыше 240 рейсов, в Пулково (Санкт-Петербург) — почти 40 и чуть больше десятка в аэропорту Нижнего Новгорода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...