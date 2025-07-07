Челябинский депутат Ботов призвал оградить детей от неудобств при задержках авиарейсов

Депутат гордумы Челябинска, участник СВО Евгений Ботов поддержал инициативу депутата Госдумы Игоря Антропенко о предоставлении гостиниц и доступа в бизнес-залы пассажирам с детьми, чьи рейсы задержаны более чем на четыре часа. В разговоре с URA.RU Ботов подчеркнул актуальность проблемы в условиях участившихся задержек в аэропортах страны.
«Инициатива Игоря Антропенко поможет снизить дискомфорт пассажиров из-за задержек рейсов. Мы осознаем, что эти задержки связаны с угрозами атак беспилотников. Улучшение условий ожидания вылета позволит семьям, а особенно детям, спокойно отдохнуть и подготовиться к перелету», — отметил Ботов.
По мнению Ботова, предложение Антропенко особенно важно для семей с маленькими детьми, которые тяжело переносят длительное ожидание в аэропортах. Депутат отметил, что необходимо создать максимально комфортные условия для таких пассажиров, учитывая все возможные факторы стресса и неудобств.
Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил ввести компенсацию для пассажиров задержанных рейсов, в частности, предоставлять гостиницы семьям с детьми при задержке рейса более чем на четыре часа. Антропенко подчеркнул, что нельзя допускать того, чтобы дети спали на полу в аэропортах.
Инициатива по улучшению условий ожидания вызвана участившимися случаями массовых задержек рейсов в российских аэропортах. Накануне, из-за угрозы атак дронов ВСУ в московском Шереметьево было задержано свыше 240 рейсов, в Пулково (Санкт-Петербург) — почти 40 и чуть больше десятка в аэропорту Нижнего Новгорода.
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