В Челябинской области спасли двух грибников, потерявшихся в лесу

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Мужчины потерялись во время сбора грибов
Мужчины потерялись во время сбора грибов Фото:

В Челябинской области спасатели вывели из лесу двух грибников, потерявшихся около деревни Аязгулова. Об этом сообщила пресс-служба Поисково-спасательной службы (ПСС) региона. 

«Спасатели вывели двух грибников из леса. В минувшие выходные двое мужчин направились на „тихую охоту“ в лес в районе деревни Аязгулова Аргаяшского района, но в лесу они разминулись и потерялись», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

У 47 летнего мужчины был при себе телефон и он связался со спасателями. Его удалось обнаружить в 500 метрах от станции Аязгулова. Поиски второго грибника — 70-летнего мужчины — затянулись на несколько часов. Его спасателям удалось найти в 300 метрах от станции Аязгулова в лесу. 

В прошлом году в Еманжелинском районе потерялся грибник. Поиски начались в день исчезновения и продолжились всю ночь и весь следующий день. Мужчину удалось найти живым, сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». 

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В Челябинской области спасатели вывели из лесу двух грибников, потерявшихся около деревни Аязгулова. Об этом сообщила пресс-служба Поисково-спасательной службы (ПСС) региона.  «Спасатели вывели двух грибников из леса. В минувшие выходные двое мужчин направились на „тихую охоту“ в лес в районе деревни Аязгулова Аргаяшского района, но в лесу они разминулись и потерялись», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  У 47 летнего мужчины был при себе телефон и он связался со спасателями. Его удалось обнаружить в 500 метрах от станции Аязгулова. Поиски второго грибника — 70-летнего мужчины — затянулись на несколько часов. Его спасателям удалось найти в 300 метрах от станции Аязгулова в лесу.  В прошлом году в Еманжелинском районе потерялся грибник. Поиски начались в день исчезновения и продолжились всю ночь и весь следующий день. Мужчину удалось найти живым, сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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