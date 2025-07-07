В Челябинской области спасли двух грибников, потерявшихся в лесу

В Челябинской области спасатели вывели из лесу двух грибников, потерявшихся около деревни Аязгулова. Об этом сообщила пресс-служба Поисково-спасательной службы (ПСС) региона.
«Спасатели вывели двух грибников из леса. В минувшие выходные двое мужчин направились на „тихую охоту“ в лес в районе деревни Аязгулова Аргаяшского района, но в лесу они разминулись и потерялись», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
У 47 летнего мужчины был при себе телефон и он связался со спасателями. Его удалось обнаружить в 500 метрах от станции Аязгулова. Поиски второго грибника — 70-летнего мужчины — затянулись на несколько часов. Его спасателям удалось найти в 300 метрах от станции Аязгулова в лесу.
В прошлом году в Еманжелинском районе потерялся грибник. Поиски начались в день исчезновения и продолжились всю ночь и весь следующий день. Мужчину удалось найти живым, сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
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