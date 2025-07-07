07 июля 2025

В Свердловской области стремительно растет число пострадавших от клещей

© Служба новостей «URA.RU»
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За неделю клещи покусали тысячу свердловчан
За неделю клещи покусали тысячу свердловчан Фото:

В Свердловской области с начала сезона количество пострадавших от укусов клещей за неделю выросло с 25,3 до 26,3 тысячи человек. Эта цифра на 6% выше аналогичного периода 2024 года, но на 11% ниже среднего многолетнего показателя, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировано 148 человек (подтвержден у 31 человека). С подозрением на клещевой боррелиоз — 253 человека (подтвержден у 117 человек)», — пояснили там.

Против клещевого энцефалита на сегодняшний день вакцинированы 175,9 тысячи человек. Также проведено 343,5 тысячи ревакцинаций.

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В Свердловской области с начала сезона количество пострадавших от укусов клещей за неделю выросло с 25,3 до 26,3 тысячи человек. Эта цифра на 6% выше аналогичного периода 2024 года, но на 11% ниже среднего многолетнего показателя, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. «С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировано 148 человек (подтвержден у 31 человека). С подозрением на клещевой боррелиоз — 253 человека (подтвержден у 117 человек)», — пояснили там. Против клещевого энцефалита на сегодняшний день вакцинированы 175,9 тысячи человек. Также проведено 343,5 тысячи ревакцинаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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