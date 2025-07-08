Рэпер Snoop Dogg высмеял погоню росгвардейцев за самокатчиком в Магнитогорске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В комментариях у Snoop Dogg отметились и российские фанаты
В комментариях у Snoop Dogg отметились и российские фанаты Фото:

Американский рэпер Snoop Dogg опубликовал в соцсетях кадры погони росгвардейцев за самокатчиком в Магнитогорске (Челябинская область). К ролику он добавил саундтрек из своей песни West Up. За сутки видео собрало 7,2 миллиона просмотров и тысячи комментариев.

«Funniest chase ever!», — подписал видео рэпер на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской). В переводе на русский язык — «Самая смешная погоня!».

Видео на аккаунте звезды быстро стало вирусным. Меньше чем за сутки оно собрало 130 тысяч лайков и 2,5 тысячи комментариев.

В конце мая в Магнитогорске сотрудники Росгвардии устроили погоню за 35-летним самокатчиком, который лихо уходил от преследования. Мужчина сумел скрыться, заставив одного из росгвардейцев бежать за ним пешком. Позже нарушителя задержали и привлекли к административной ответственности за хулиганство.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский рэпер Snoop Dogg опубликовал в соцсетях кадры погони росгвардейцев за самокатчиком в Магнитогорске (Челябинская область). К ролику он добавил саундтрек из своей песни West Up. За сутки видео собрало 7,2 миллиона просмотров и тысячи комментариев. «Funniest chase ever!», — подписал видео рэпер на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской). В переводе на русский язык — «Самая смешная погоня!». Видео на аккаунте звезды быстро стало вирусным. Меньше чем за сутки оно собрало 130 тысяч лайков и 2,5 тысячи комментариев. В конце мая в Магнитогорске сотрудники Росгвардии устроили погоню за 35-летним самокатчиком, который лихо уходил от преследования. Мужчина сумел скрыться, заставив одного из росгвардейцев бежать за ним пешком. Позже нарушителя задержали и привлекли к административной ответственности за хулиганство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...