Американский рэпер Snoop Dogg опубликовал в соцсетях кадры погони росгвардейцев за самокатчиком в Магнитогорске (Челябинская область). К ролику он добавил саундтрек из своей песни West Up. За сутки видео собрало 7,2 миллиона просмотров и тысячи комментариев.
«Funniest chase ever!», — подписал видео рэпер на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской). В переводе на русский язык — «Самая смешная погоня!».
Видео на аккаунте звезды быстро стало вирусным. Меньше чем за сутки оно собрало 130 тысяч лайков и 2,5 тысячи комментариев.
В конце мая в Магнитогорске сотрудники Росгвардии устроили погоню за 35-летним самокатчиком, который лихо уходил от преследования. Мужчина сумел скрыться, заставив одного из росгвардейцев бежать за ним пешком. Позже нарушителя задержали и привлекли к административной ответственности за хулиганство.
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