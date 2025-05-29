В Магнитогорске поймали самокатчика, умчавшего от росгвардейцев

Самокатчика привлекли к ответственности за хулиганство
В Магнитогорске задержали 35-летнего мужчину, за которым накануне Росгвардия устроила погоню. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Сотрудниками Росгвардии местный житель, 1989 года рождения был установлен и доставлен в отдел полиции. За совершенное хулиганство привлечен к административной ответственности», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Инцидент в Магнитогорске произошел накануне. Экипаж Росгвардии устроил погоню за самокатчиком.
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