В Магнитогорске поймали самокатчика, умчавшего от росгвардейцев

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Самокатчика привлекли к ответственности за хулиганство
Самокатчика привлекли к ответственности за хулиганство Фото:

В Магнитогорске задержали 35-летнего мужчину, за которым накануне Росгвардия устроила погоню. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. 

«Сотрудниками Росгвардии местный житель, 1989 года рождения был установлен и доставлен в отдел полиции. За совершенное хулиганство привлечен к административной ответственности», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Инцидент в Магнитогорске произошел накануне. Экипаж Росгвардии устроил погоню за самокатчиком. 

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В Магнитогорске задержали 35-летнего мужчину, за которым накануне Росгвардия устроила погоню. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.  «Сотрудниками Росгвардии местный житель, 1989 года рождения был установлен и доставлен в отдел полиции. За совершенное хулиганство привлечен к административной ответственности», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Инцидент в Магнитогорске произошел накануне. Экипаж Росгвардии устроил погоню за самокатчиком. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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