В Кузбассе мужчина выдавал себя за студентку, которую сам же и убил

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Преступник напал на студентку с ножом
Преступник напал на студентку с ножом Фото:

В Кемеровской области мужчина убил 19-летнюю студентку, а затем переписывался с ее молодым человеком и сестрой от имени погибшей, чтобы избежать подозрений. Об этом сообщил Life.

«В Кемеровской области загадочно пропала 19-летняя студентка Валерия. По предварительным данным, ее убил знакомый, который затем использовал телефон девушки для переписки с ее молодым человеком и сестрой, чтобы избежать подозрений», — передает Life.

Уточняется, что Валерия последний раз вышла на связь 7 июля. С ее телефона было отправлено сообщение о расставании молодому человеку, а сестре она написала, что гуляет и не может поговорить. После нескольких дней молчания родственники обратились в полицию.

В ходе расследования выяснилось, что последним с девушкой виделся 23-летний Анатолий, их общий знакомый и волонтер. Он напал на Валерию с ножом, спрятал тело в лесу и убрался в ее квартире. В его доме обнаружены вещи девушки, подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по факту преступления.

Ранее в Каменске-Уральском Свердловской области также произошло нападение с ножом на местную жительницу. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство», а председатель СК Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

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В Кемеровской области мужчина убил 19-летнюю студентку, а затем переписывался с ее молодым человеком и сестрой от имени погибшей, чтобы избежать подозрений. Об этом сообщил Life. «В Кемеровской области загадочно пропала 19-летняя студентка Валерия. По предварительным данным, ее убил знакомый, который затем использовал телефон девушки для переписки с ее молодым человеком и сестрой, чтобы избежать подозрений», — передает Life. Уточняется, что Валерия последний раз вышла на связь 7 июля. С ее телефона было отправлено сообщение о расставании молодому человеку, а сестре она написала, что гуляет и не может поговорить. После нескольких дней молчания родственники обратились в полицию. В ходе расследования выяснилось, что последним с девушкой виделся 23-летний Анатолий, их общий знакомый и волонтер. Он напал на Валерию с ножом, спрятал тело в лесу и убрался в ее квартире. В его доме обнаружены вещи девушки, подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по факту преступления. Ранее в Каменске-Уральском Свердловской области также произошло нападение с ножом на местную жительницу. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство», а председатель СК Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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