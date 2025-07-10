Захарова выложила фото Лаврова с интригующим хэштегом

Партнерство России и Китая можно охарактеризовать как «ВанЛав» (One Love — прим. URA.RU). Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Россия и Китай — это #ВанЛав», — с такой подписью у Захаровой вышел пост в telegram-канале. Данную надпись сопровождает фото со встречи глав МИД РФ и КНР, Сергея Лаврова и Ван И на полях конференции АСЕАН в Куала-Лумпуре.
Пользователи сразу заметили здесь игру слов. Хештег складывается из имен глав внешнеполитических ведомств. Таким образом фраза «One Love» в этом контексте приобретает смысл взаимного уважения, поддержки и единства двух стран.
Ранее в столице Малайзии прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Она продолжалась около часа. В ходе беседы представители двух стран рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия, а также обсудили возможные шаги по урегулированию конфликта на Украине, включая соответствующую «дорожную карту», обговорили ситуацию вокруг Ирана и Сирии.
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