Захарова выложила фото Лаврова с интригующим хэштегом

Захарова опубликовала фото переговоров глав МИД РФ и КНР с хэштегом «ВанЛав»
© Служба новостей «URA.RU»
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Захарова считает, что отношения России и Китая - это «ВанЛав»
Захарова считает, что отношения России и Китая - это «ВанЛав» Фото:

Партнерство России и Китая можно охарактеризовать как «ВанЛав» (One Love — прим. URA.RU). Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия и Китай — это #ВанЛав», — с такой подписью у Захаровой вышел пост в telegram-канале. Данную надпись сопровождает фото со встречи глав МИД РФ и КНР, Сергея Лаврова и Ван И на полях конференции АСЕАН в Куала-Лумпуре.

Пользователи сразу заметили здесь игру слов. Хештег складывается из имен глав внешнеполитических ведомств. Таким образом фраза «One Love» в этом контексте приобретает смысл взаимного уважения, поддержки и единства двух стран.

Ранее в столице Малайзии прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Она продолжалась около часа. В ходе беседы представители двух стран рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия, а также обсудили возможные шаги по урегулированию конфликта на Украине, включая соответствующую «дорожную карту», обговорили ситуацию вокруг Ирана и Сирии.

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Партнерство России и Китая можно охарактеризовать как «ВанЛав» (One Love — прим. URA.RU). Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Россия и Китай — это #ВанЛав», — с такой подписью у Захаровой вышел пост в telegram-канале. Данную надпись сопровождает фото со встречи глав МИД РФ и КНР, Сергея Лаврова и Ван И на полях конференции АСЕАН в Куала-Лумпуре. Пользователи сразу заметили здесь игру слов. Хештег складывается из имен глав внешнеполитических ведомств. Таким образом фраза «One Love» в этом контексте приобретает смысл взаимного уважения, поддержки и единства двух стран. Ранее в столице Малайзии прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Она продолжалась около часа. В ходе беседы представители двух стран рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия, а также обсудили возможные шаги по урегулированию конфликта на Украине, включая соответствующую «дорожную карту», обговорили ситуацию вокруг Ирана и Сирии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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