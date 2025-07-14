Власти ХМАО назвали сроки завершения ремонта трассы Сургут — Нижневартовск

В ХМАО продолжается капитальный ремонт участка автодороги Сургут — Нижневартовск. Работы планируют завершить в октябре 2025 года, сообщили в telegram-канале «Управление автодорог Югры».
«В Сургутском районе ведутся работы на автодороге Сургут — Нижневартовск на участке от 75-го до 90-го километра общей длиной 14,789 км. Объект переходящий: завершить весь комплекс работ предстоит в октябре этого года», — говорится в сообщении управления. На участке уже уложили новое асфальтобетонное покрытие, сейчас укрепляют обочины, меняют барьерное ограждение и устанавливают дорожные знаки.
На мосту через реку Тром-Еган (80-й километр) заменили швы на опорах, установили новые перила. Рабочие уложили асфальт и сделали гидроизоляцию. Сейчас идут последние работы: обустраивают водоотвод, очищают мост и наносят защитное покрытие. Готовность моста — 76%. На финальном этапе планируется установка нового барьерного ограждения и дорожных знаков, которые должны повысить безопасность движения и улучшить видимость для водителей.
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