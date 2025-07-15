Компания СИБУР завершила трехлетнюю программу по модернизации факельных установок на своих предприятиях в Ханты-Мансийском автономном округе. Новое оборудование появилось на Нижневартовском, Южно-Балыкском газоперерабатывающих заводах, Варьеганской компрессорной станции и «Няганьгазпереработке», сообщили URA.RU в пресс-службе «СибурТюменьГаза» (входит в структуру СИБУРа).
«СИБУР завершил реализацию крупного экологического инвестиционного проекта по модернизации факельных систем на предприятиях „СибурТюменьГаз“ в Западной Сибири. Новые факельные оголовки внедрены на Нижневартовском, Южно-Балыкском газоперерабатывающих заводах, Варьеганской компрессорной станции и „Няганьгазпереработке“», — рассказали в компании.
Новые «умные» факелы — это современные установки, которые сжигают газ без дыма. Они автоматически подают воздух в зону горения, чтобы газ сгорал полностью. Такое оборудование применяют на заводах для безопасного сжигания избыточного сырья, которое нужно утилизировать при перегрузках. Это обязательная мера безопасности, но теперь она стала более экологичной: выбросы сократились в четыре раза.
На Южно-Балыкском заводе и на «Няганьгазпереработке» впервые установили оголовки с соплами переменного сечения — это специальные насадки на факел, которые могут менять ширину отверстия в зависимости от потока газа. Они подстраиваются под условия и позволяют сжигать газ равномерно, без копоти и дыма. Такое оборудование сделали в Сызрани, оно хорошо работает в северных условиях и не зависит от зарубежных поставок. Благодаря ему воздействие на окружающую среду сократилось вдвое.
«Это повысило уровень промышленной и экологической безопасности. Модернизация и внедрение автоматизированных решений позволяет улучшить экологические показатели, повысить энергоэффективность и надежность промышленных объектов», — сообщил Владимир Мазуркевич, главный инженер «СибурТюменьГаза».
Ранее URA.RU писало, что Нижневартовский газоперерабатывающий завод, входящий в структуру компании СИБУР, потратил за обновление оборудования 290 миллионов рублей. Специалисты установили новые газовые факелы.
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