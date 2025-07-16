Глава Львова Андрей Садовый выступил с предложением обменять эксгумированные останки легендарного свердловского разведчика Николая Кузнецова на украинских солдат, находящихся в плену. Мэр в своем telegram-канале отметил, что холма Славы во Львове больше не существует.
«Обнаружено 355 останков. Всех вместе с агентом НКВД Кузнецовым и Путиным [майор Степан Путин, уроженец Пермского края, погиб при освобождении Львова, прим. URA.RU] перезахоронят на Голосковском кладбище. Готовы обменять все эти останки на украинских защитников», — написал Садовый. Он добавил, что работы проводили под наблюдением специалистов.
Вопрос о перезахоронении останков Николая Кузнецова поднимается с 2000 года. В 2008-м в отношении мэрии Львова были предприняты попытки юридически обязать передать останки российской стороне, однако вопрос до сих пор остается нерешенным.
В Екатеринбурге память о Кузнецове чтят особенно. На площадке мультимедийного парка «Россия — Моя история» в Екатеринбурге открыта постоянная интерактивная экспозиция «Николай Кузнецов. Человек-легенда». За 16 месяцев разведчику удалось уничтожить 11 высших чинов администрации фашистской Германии, после чего у него получалось уходить нераскрытым. Подробнее о подвигах героя — в материале агентства.
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