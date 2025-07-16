16 июля 2025

Челябинский облсуд утвердил условный срок участнику дорожной ОПГ Васильчишину

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд оставил приговор Сергею Васильчишину без изменений
Суд оставил приговор Сергею Васильчишину без изменений Фото:

Челябинский областной суд утвердил условный срок одному из участников дорожной ОПГ, экс-главе отдела технического контроля ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» Сергею Васильчишину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Васильчишина. Приговор Советского районного суда от 15 мая 2025 года оставлен без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

По приговору первой инстанции Васильчишину было назначено четыре года условного лишения свободы. Теперь этот приговор вступил в законную силу.

Васильчишин стал одним из первых фигурантов, задержанных по делу дорожной ОПГ, лидером которой являлся директор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян. Его обвиняли в получении взяток от дорожника. За это он помогал фирме с прохождением проверок. Таким образом фигуранты наживались на подрядах. Сумма контрактов, с которых группировка выводила денежные средства, превысила 5,9 млрд рублей.

После задержания Васильчишин согласился на сделку со следствием. Он признал вину, дал показания на иных фигурантов. Силовики смогли продолжить разгром группировки. В короткое время под статью попали различные чиновники, топ-менеджеры и своего рода «решалы». Все они, по мнению следствия, участвовали в деятельности ОПГ.

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Челябинский областной суд утвердил условный срок одному из участников дорожной ОПГ, экс-главе отдела технического контроля ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» Сергею Васильчишину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Васильчишина. Приговор Советского районного суда от 15 мая 2025 года оставлен без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. По приговору первой инстанции Васильчишину было назначено четыре года условного лишения свободы. Теперь этот приговор вступил в законную силу. Васильчишин стал одним из первых фигурантов, задержанных по делу дорожной ОПГ, лидером которой являлся директор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян. Его обвиняли в получении взяток от дорожника. За это он помогал фирме с прохождением проверок. Таким образом фигуранты наживались на подрядах. Сумма контрактов, с которых группировка выводила денежные средства, превысила 5,9 млрд рублей. После задержания Васильчишин согласился на сделку со следствием. Он признал вину, дал показания на иных фигурантов. Силовики смогли продолжить разгром группировки. В короткое время под статью попали различные чиновники, топ-менеджеры и своего рода «решалы». Все они, по мнению следствия, участвовали в деятельности ОПГ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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