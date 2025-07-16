16 июля 2025

Звездные панки и рокеры зажгут в ХМАО в День города

Музыкальные группы «Рок-Острова» и «Леприконсы» выступят в Нягани в День города
© Служба новостей «URA.RU»
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Группы «Рок-Острова» и «Леприконсы» выступят в Нягани 16 августа
Группы «Рок-Острова» и «Леприконсы» выступят в Нягани 16 августа Фото:

Популярные в 1990-х годах группы «Рок-Острова» и «Леприконсы» выступят с концертом в Нягани в День города. Об этом организаторы сообщили в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

«К Дню рождения города городские учреждения подготовили для няганцев насыщенную программу, не обошлось и без сюрпризов», — следует из сообщения. Сюрпризом оказалась белорусская поп-панк-группа «Леприконсы», приглашенная на День города. Один из известных хитов музыкантов — «Хали-гали, паратруппер».

Праздник отметят 16 августа на городской площади третьего микрорайона. На сцену также выйдут солисты группы «Рок-Острова», которую возглавляет Владимир Захаров. Популярность коллективу в 90-х годах принесла песня «Ничего не говори».

Кроме концерта, для няганцев подготовят площадку с аттракционами, танцами и пенную вечеринку. А мужчины тем временем смогут по традиции посоревноваться в приготовлении стейков.

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Популярные в 1990-х годах группы «Рок-Острова» и «Леприконсы» выступят с концертом в Нягани в День города. Об этом организаторы сообщили в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «К Дню рождения города городские учреждения подготовили для няганцев насыщенную программу, не обошлось и без сюрпризов», — следует из сообщения. Сюрпризом оказалась белорусская поп-панк-группа «Леприконсы», приглашенная на День города. Один из известных хитов музыкантов — «Хали-гали, паратруппер». Праздник отметят 16 августа на городской площади третьего микрорайона. На сцену также выйдут солисты группы «Рок-Острова», которую возглавляет Владимир Захаров. Популярность коллективу в 90-х годах принесла песня «Ничего не говори». Кроме концерта, для няганцев подготовят площадку с аттракционами, танцами и пенную вечеринку. А мужчины тем временем смогут по традиции посоревноваться в приготовлении стейков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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