Звездные панки и рокеры зажгут в ХМАО в День города

Популярные в 1990-х годах группы «Рок-Острова» и «Леприконсы» выступят с концертом в Нягани в День города. Об этом организаторы сообщили в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
«К Дню рождения города городские учреждения подготовили для няганцев насыщенную программу, не обошлось и без сюрпризов», — следует из сообщения. Сюрпризом оказалась белорусская поп-панк-группа «Леприконсы», приглашенная на День города. Один из известных хитов музыкантов — «Хали-гали, паратруппер».
Праздник отметят 16 августа на городской площади третьего микрорайона. На сцену также выйдут солисты группы «Рок-Острова», которую возглавляет Владимир Захаров. Популярность коллективу в 90-х годах принесла песня «Ничего не говори».
Кроме концерта, для няганцев подготовят площадку с аттракционами, танцами и пенную вечеринку. А мужчины тем временем смогут по традиции посоревноваться в приготовлении стейков.
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