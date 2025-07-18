Запасайтесь пледами и горячими напитками: пермяков ожидает самая холодная ночь месяца

Ночь на 19 июля станет самой холодной за месяц в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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До теплых дней осталось совсем немного продержаться
До теплых дней осталось совсем немного продержаться Фото:

В ночь на 19 июля на территории Прикамья ожидается похолодание до 3–8 градусов. В краевой столице столбики термометров опустятся до 5–7 градусов. Это самые низкие значения июля, отмечают специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС)

«Похолодание связано с влиянием Скандинавского антициклона. Ночью с 18 на 19 июля температура воздуха по краю составит от 3 до 8 градусов, а в Перми — от 5 до 7», — указано в telegram-канале ЦГМС.

Метеорологи уточнили, что в субботу днем, 19 июля, ожидается потепление: столбики термометров поднимутся до 20–25 градусов в регионе, а в Перми воздух прогреется примерно до 23 градусов. В воскресенье, 20 июля, специалисты прогнозируют дневное потепление до 27 градусов, а в краевом центре будет около 25.

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В ночь на 19 июля на территории Прикамья ожидается похолодание до 3–8 градусов. В краевой столице столбики термометров опустятся до 5–7 градусов. Это самые низкие значения июля, отмечают специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) «Похолодание связано с влиянием Скандинавского антициклона. Ночью с 18 на 19 июля температура воздуха по краю составит от 3 до 8 градусов, а в Перми — от 5 до 7», — указано в telegram-канале ЦГМС. Метеорологи уточнили, что в субботу днем, 19 июля, ожидается потепление: столбики термометров поднимутся до 20–25 градусов в регионе, а в Перми воздух прогреется примерно до 23 градусов. В воскресенье, 20 июля, специалисты прогнозируют дневное потепление до 27 градусов, а в краевом центре будет около 25.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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