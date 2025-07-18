Запасайтесь пледами и горячими напитками: пермяков ожидает самая холодная ночь месяца

В ночь на 19 июля на территории Прикамья ожидается похолодание до 3–8 градусов. В краевой столице столбики термометров опустятся до 5–7 градусов. Это самые низкие значения июля, отмечают специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС)
«Похолодание связано с влиянием Скандинавского антициклона. Ночью с 18 на 19 июля температура воздуха по краю составит от 3 до 8 градусов, а в Перми — от 5 до 7», — указано в telegram-канале ЦГМС.
Метеорологи уточнили, что в субботу днем, 19 июля, ожидается потепление: столбики термометров поднимутся до 20–25 градусов в регионе, а в Перми воздух прогреется примерно до 23 градусов. В воскресенье, 20 июля, специалисты прогнозируют дневное потепление до 27 градусов, а в краевом центре будет около 25.
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