Украинские военные за два года выкопали целые подземные города с путями сообщения между подвалами в Каменском Запорожской области. Штурмовые подразделения из состава группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю и освободили Каменское. Об этом рассказал начальник штаба парашютно-десантного батальона ВС РФ с позывным Байкал.
«Противник, имея превосходство и преимущество в инженерном отношении, так как долгое время населенный пункт оставался нетронутым, за это время, около двух лет, противник накопал целые подземные города, подземные пути сообщения между подвалами, домами, огневыми точками», — передает слова ТАСС. Начальник штаба также отметил, что освобождение поселения сыграло ключевую роль в создании плацдарма для дальнейших действий в направлении населенного пункта.
За прошедшую неделю военнослужащие России освободили 10 населенных пунктов в зоне проведения СВО. Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенные пункты Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское на территории ДНР, а также Малиновку в Запорожской области. Военнослужащие группировки «Юг» освободили Петровку в ДНР, а силами группировки «Центр» были заняты Николаевка, Маяк и Попов Яр.
Кроме того, с 12 по 18 июля ВС РФ осуществили пять ударов высокоточным вооружением по объектам ВСУ. В результате миссии были уничтожены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, а также места сборки и хранения ударной беспилотной техники.
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