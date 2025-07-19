ВСУ выкопали подземные города в Каменском Запорожской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начальник штаба рассказал о целом подземном городе, который выкопали ВСУ в Каменском
Начальник штаба рассказал о целом подземном городе, который выкопали ВСУ в Каменском Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные за два года выкопали целые подземные города с путями сообщения между подвалами в Каменском Запорожской области. Штурмовые подразделения из состава группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю и освободили Каменское. Об этом рассказал начальник штаба парашютно-десантного батальона ВС РФ с позывным Байкал.

«Противник, имея превосходство и преимущество в инженерном отношении, так как долгое время населенный пункт оставался нетронутым, за это время, около двух лет, противник накопал целые подземные города, подземные пути сообщения между подвалами, домами, огневыми точками», — передает слова ТАСС. Начальник штаба также отметил, что освобождение поселения сыграло ключевую роль в создании плацдарма для дальнейших действий в направлении населенного пункта.

За прошедшую неделю военнослужащие России освободили 10 населенных пунктов в зоне проведения СВО. Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенные пункты Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское на территории ДНР, а также Малиновку в Запорожской области. Военнослужащие группировки «Юг» освободили Петровку в ДНР, а силами группировки «Центр» были заняты Николаевка, Маяк и Попов Яр.

Кроме того, с 12 по 18 июля ВС РФ осуществили пять ударов высокоточным вооружением по объектам ВСУ. В результате миссии были уничтожены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, а также места сборки и хранения ударной беспилотной техники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские военные за два года выкопали целые подземные города с путями сообщения между подвалами в Каменском Запорожской области. Штурмовые подразделения из состава группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю и освободили Каменское. Об этом рассказал начальник штаба парашютно-десантного батальона ВС РФ с позывным Байкал. «Противник, имея превосходство и преимущество в инженерном отношении, так как долгое время населенный пункт оставался нетронутым, за это время, около двух лет, противник накопал целые подземные города, подземные пути сообщения между подвалами, домами, огневыми точками», — передает слова ТАСС. Начальник штаба также отметил, что освобождение поселения сыграло ключевую роль в создании плацдарма для дальнейших действий в направлении населенного пункта. За прошедшую неделю военнослужащие России освободили 10 населенных пунктов в зоне проведения СВО. Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенные пункты Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское на территории ДНР, а также Малиновку в Запорожской области. Военнослужащие группировки «Юг» освободили Петровку в ДНР, а силами группировки «Центр» были заняты Николаевка, Маяк и Попов Яр. Кроме того, с 12 по 18 июля ВС РФ осуществили пять ударов высокоточным вооружением по объектам ВСУ. В результате миссии были уничтожены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, а также места сборки и хранения ударной беспилотной техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...