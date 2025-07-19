Мужчина выпал с пятого этажа в ТЦ Екатеринбурга

Мужчина выпал с пятого этажа
В ТЦ «Мегаполис» мужчина упал с пятого этажа. Инцидент произошел днем 20 июля. К месту происшествия очевидцы вызвали скорую помощь, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.
«В торговом центре „Мегаполис“ (8 марта, 149), по предварительным данным, мужчина выпал с пятого этажа. Внутри ТЦ. Очевидцы вызвали скорую помощь», — рассказал собеседник агенства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в правоохранительные органы Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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