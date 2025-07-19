19 июля 2025

Мужчина выпал с пятого этажа в ТЦ Екатеринбурга

Мужчина выпал с пятого этажа в ТЦ «Мегаполис» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина выпал с пятого этажа
Мужчина выпал с пятого этажа Фото:

В ТЦ «Мегаполис» мужчина упал с пятого этажа. Инцидент произошел днем 20 июля. К месту происшествия очевидцы вызвали скорую помощь, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.

«В торговом центре „Мегаполис“ (8 марта, 149), по предварительным данным, мужчина выпал с пятого этажа. Внутри ТЦ. Очевидцы вызвали скорую помощь», — рассказал собеседник агенства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в правоохранительные органы Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В ТЦ «Мегаполис» мужчина упал с пятого этажа. Инцидент произошел днем 20 июля. К месту происшествия очевидцы вызвали скорую помощь, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «В торговом центре „Мегаполис“ (8 марта, 149), по предварительным данным, мужчина выпал с пятого этажа. Внутри ТЦ. Очевидцы вызвали скорую помощь», — рассказал собеседник агенства. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в правоохранительные органы Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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