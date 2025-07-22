В Перми по цене комнаты продают кабинет флюорографии

В Перми продается оборудование для проведения флюорографии за 1,2 млн рублей. Стоимость бизнеса равняется цене комнаты в краевой столице.
«Продам кабинет флюорографии (оборудование). Флюорограф „Проскан 2000“ и флюорограф „Барс ренекс ф-5000“ — третьего последнего исполнения. Стоимость — 1,2 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Оборудование 2019 и 2020 года выпуска. Указано, что оно находится в хорошем состоянии и продавец готов помочь с его перевозкой и монтажом.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловском районе Перми на пересечении улиц Чкалова и Куйбышева продается здание с пекарней и киоск на остановочном комплексе. Стоимость готового бизнеса — 26 млн рублей.
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