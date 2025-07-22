22 июля 2025

В Перми по цене комнаты продают кабинет флюорографии

Два флюографа в Перми продают за 1,2 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Оборудование для кабинета произведено в 2019 и 2020 годах
Оборудование для кабинета произведено в 2019 и 2020 годах Фото:

В Перми продается оборудование для проведения флюорографии за 1,2 млн рублей. Стоимость бизнеса равняется цене комнаты в краевой столице.

«Продам кабинет флюорографии (оборудование). Флюорограф „Проскан 2000“ и флюорограф „Барс ренекс ф-5000“ — третьего последнего исполнения. Стоимость — 1,2 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Оборудование 2019 и 2020 года выпуска. Указано, что оно находится в хорошем состоянии и продавец готов помочь с его перевозкой и монтажом.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловском районе Перми на пересечении улиц Чкалова и Куйбышева продается здание с пекарней и киоск на остановочном комплексе. Стоимость готового бизнеса — 26 млн рублей.

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В Перми продается оборудование для проведения флюорографии за 1,2 млн рублей. Стоимость бизнеса равняется цене комнаты в краевой столице. «Продам кабинет флюорографии (оборудование). Флюорограф „Проскан 2000“ и флюорограф „Барс ренекс ф-5000“ — третьего последнего исполнения. Стоимость — 1,2 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Оборудование 2019 и 2020 года выпуска. Указано, что оно находится в хорошем состоянии и продавец готов помочь с его перевозкой и монтажом. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловском районе Перми на пересечении улиц Чкалова и Куйбышева продается здание с пекарней и киоск на остановочном комплексе. Стоимость готового бизнеса — 26 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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