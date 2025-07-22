22 июля 2025

В Екатеринбурге запретят парковку в новых местах

В Екатеринбурге запретят парковку на улице Турбинной и проспекте Космонавтов
© Служба новостей «URA.RU»
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Работы запланированы на третий квартал
Работы запланированы на третий квартал Фото:

В Екатеринбурге на части улице Турбинной и проспекте Космонавтов установят знаки, запрещающие парковку. Они появятся до конца сентября 2025 года, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Дорожный знак №3.27 „Остановка запрещена“ с табличкой №8.24 „Работает эвакуатор“ будет установлен на Турбинной, от проспекта Космонавтов до улицы Учителей и Космонавтов, в районе здания №18/51 по проспекту Космонавтов», — пояснили там. Припаркованные машины в этих местах рискуют оказаться на штрафстоянке.

Власти отмечают, что новые ограничения нужны для повышения безопасности дорожного движения и качества уборки. Водителей призвали быть бдительными на данных участках.

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В Екатеринбурге на части улице Турбинной и проспекте Космонавтов установят знаки, запрещающие парковку. Они появятся до конца сентября 2025 года, рассказали в пресс-службе мэрии. «Дорожный знак №3.27 „Остановка запрещена“ с табличкой №8.24 „Работает эвакуатор“ будет установлен на Турбинной, от проспекта Космонавтов до улицы Учителей и Космонавтов, в районе здания №18/51 по проспекту Космонавтов», — пояснили там. Припаркованные машины в этих местах рискуют оказаться на штрафстоянке. Власти отмечают, что новые ограничения нужны для повышения безопасности дорожного движения и качества уборки. Водителей призвали быть бдительными на данных участках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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