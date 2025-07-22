В Екатеринбурге запретят парковку в новых местах

В Екатеринбурге на части улице Турбинной и проспекте Космонавтов установят знаки, запрещающие парковку. Они появятся до конца сентября 2025 года, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Дорожный знак №3.27 „Остановка запрещена“ с табличкой №8.24 „Работает эвакуатор“ будет установлен на Турбинной, от проспекта Космонавтов до улицы Учителей и Космонавтов, в районе здания №18/51 по проспекту Космонавтов», — пояснили там. Припаркованные машины в этих местах рискуют оказаться на штрафстоянке.
Власти отмечают, что новые ограничения нужны для повышения безопасности дорожного движения и качества уборки. Водителей призвали быть бдительными на данных участках.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!