Житель ХМАО избежал колонии за похищение человека

В Нижневартовске мужчина избежал уголовной ответственности за то, что запер в гараже своего знакомого, с которым ранее у него произошел конфликт. Дело было прекращено за примирением сторон, сообщается в базе данных суда.
«Прекратить уголовное дело в отношении [подсудимого], обвиняемого в совершении преступления. На основании статьи 25 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с примирением сторон», — сообщается в базе данных суда.
В октябре 2024 года подсудимый подговорил неустановленных подельников на преступление. Вместе они заперли в гаражном боксе потерпевшего, с которым у подсудимого ранее произошел конфликт. На суде югорчанин признал свою вину и выплатит потерпевшему компенсацию в полмиллиона рублей. Дело было прекращено за примирением сторон.
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