23 июля 2025

Житель ХМАО избежал колонии за похищение человека

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Суд прекратил уголовное дело за примирением сторон
Суд прекратил уголовное дело за примирением сторон Фото:

В Нижневартовске мужчина избежал уголовной ответственности за то, что запер в гараже своего знакомого, с которым ранее у него произошел конфликт. Дело было прекращено за примирением сторон, сообщается в базе данных суда.

«Прекратить уголовное дело в отношении [подсудимого], обвиняемого в совершении преступления. На основании статьи 25 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с примирением сторон», — сообщается в базе данных суда.

В октябре 2024 года подсудимый подговорил неустановленных подельников на преступление. Вместе они заперли в гаражном боксе потерпевшего, с которым у подсудимого ранее произошел конфликт. На суде югорчанин признал свою вину и выплатит потерпевшему компенсацию в полмиллиона рублей. Дело было прекращено за примирением сторон.

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В Нижневартовске мужчина избежал уголовной ответственности за то, что запер в гараже своего знакомого, с которым ранее у него произошел конфликт. Дело было прекращено за примирением сторон, сообщается в базе данных суда. «Прекратить уголовное дело в отношении [подсудимого], обвиняемого в совершении преступления. На основании статьи 25 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с примирением сторон», — сообщается в базе данных суда. В октябре 2024 года подсудимый подговорил неустановленных подельников на преступление. Вместе они заперли в гаражном боксе потерпевшего, с которым у подсудимого ранее произошел конфликт. На суде югорчанин признал свою вину и выплатит потерпевшему компенсацию в полмиллиона рублей. Дело было прекращено за примирением сторон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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