На месте аварии работают сотрудники краевой ГАИ
В Пермском крае недалеко от поселка Полазна автомобиль такси столкнулся с внедорожником. В результате аварии машину такси смяло со всех сторон. Фотографии с места ДТП опубликованы в telegram-канале «ЧП Пермь».
«ДТП, не доезжая до Полазны. В районе кольца», — написал автор фотографий.
На кадрах видно, что джип практически не пострадал, а автомобиль такси смяло чуть ли не полностью. Также видно, что из легковушки достали человека, вероятно, он погиб при столкновении. Агентство направило запрос в пресс-службу краевой ГАИ.
Из автомобиля такси достали водителя или пассажира
На месте работают экстренные службы
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