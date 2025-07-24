На пермской трассе такси разлетелось после столкновения с внедорожником. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте аварии работают сотрудники краевой ГАИ
На месте аварии работают сотрудники краевой ГАИ Фото:

В Пермском крае недалеко от поселка Полазна автомобиль такси столкнулся с внедорожником. В результате аварии машину такси смяло со всех сторон. Фотографии с места ДТП опубликованы в telegram-канале «ЧП Пермь».

«ДТП, не доезжая до Полазны. В районе кольца», — написал автор фотографий.

На кадрах видно, что джип практически не пострадал, а автомобиль такси смяло чуть ли не полностью. Также видно, что из легковушки достали человека, вероятно, он погиб при столкновении. Агентство направило запрос в пресс-службу краевой ГАИ.

Из автомобиля такси достали водителя или пассажира
Из автомобиля такси достали водителя или пассажира
Фото:
На месте работают экстренные службы
На месте работают экстренные службы
Фото:

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В Пермском крае недалеко от поселка Полазна автомобиль такси столкнулся с внедорожником. В результате аварии машину такси смяло со всех сторон. Фотографии с места ДТП опубликованы в telegram-канале «ЧП Пермь». «ДТП, не доезжая до Полазны. В районе кольца», — написал автор фотографий. На кадрах видно, что джип практически не пострадал, а автомобиль такси смяло чуть ли не полностью. Также видно, что из легковушки достали человека, вероятно, он погиб при столкновении. Агентство направило запрос в пресс-службу краевой ГАИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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