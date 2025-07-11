Тракторозаводский райсуд Челябинска продлили срок в СИЗО экс-главе городской ГАИ (до недавнего времени занимавшему пост начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области») Александру Гайде. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, бывший силовик останется в изоляторе до 15 октября.
«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства об отправке под домашний арест. Продлить Гайде срок содержания под стражей на три месяца — до 15 октября 2025 года», — зачитал решение судья Артем Шагиахметов.
Следователь просил продлить срок пребывания в СИЗО на три месяца — до 15 октября. Гайде может скрыться и повлиять на свидетелей, которые еще не все допрошены, отметил следователь. В рамках расследования по делу был выполнен ряд мероприятий, допрошены свидетели, истребованы документы. Объем дела превысил четыре тома. «Сейчас ожидаются результаты строительных экспертиз. Также есть информация о причастности Гайде и иных лиц к другим преступлениям. Она проверяется. Пока уголовное дело не возбуждено», — прозвучало на заседании.
Адвокат Гайде Алла Брагина подчеркнула, что суду до сих пор не представлено ни одного доказательства причастности ее подзащитного к преступлению. «Также не представлено ни одного основания того, что Гайде скроется от следствия. У следователя было достаточно времени, чтобы представить обоснования суду. Но этого не сделал», — считает адвокат. Брагина просила отправить Гайде под домашний арест в коттедж в поселке Кайгородово.
Гайде был задержан в середине мая сотрудниками областного управления ФСБ и ОРЧ СБ ГУ МВД по региону. Его обвинили в получении взяток. По версии следствия, он получал деньги и иные блага от учредителя ООО «Капиталстрой» Ромика Варданяна. За это некогда статусный силовик помогал бизнесмену с решением вопросов, касающихся законодательства при эксплуатации автомобильного грузового транспорта фирмой, которой владел и управлял коммерсант.
Судя по кадрам из дома Гайде, Варданян был щедр: у силовика нашли элитные наручные часы, несколько автомобилей. Сама жилплощадь расположена в элитном районе. По слухам, именно любовь к роскоши подвела Гайде под статью.
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