Четыре гардеробных и кабинет для массажа: в каких условиях живут Петросян и Брухунова

У молодой жены Петросяна насчитали четыре гардеробных в роскошной квартире
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Петросян с супругой живут раздельно
Петросян с супругой живут раздельно Фото:

Известный российский юморист Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова обосновались в одном из самых престижных жилых комплексов Москвы — «Садовые кварталы». Площадь их апартаментов составляет почти 230 квадратных метров, а среди комнат имеется четыре гардеробных.

«Юморист Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова владеют просторной квартирой в центре Москвы с четырьмя гардеробными», — пишет «Газета.ру». Кроме того, в апартаментах имеется все необходимое: просторная супружеская спальня, детская комната, постирочная, массажный кабинет, впечатляющий балкон и три ванные комнаты. Особенно впечатляет кухня-гостиная площадью 50 квадратных метров, с которой открывается панорамный вид на столицу.

Однако, несмотря на общий дом, по слухам, Петросян и Брухунова живут раздельно. У каждого из супругов есть своя отдельная квартира, хотя и расположены они на одном этаже. Для Татьяны, в свою очередь, особенно важным является наличие гардеробных, где она может хранить свою обширную коллекцию одежды.

Ранее мы сообщали, что жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова снова столкнулась с финансовыми трудностями. Ее долг по коммунальным услугам составил 125 тысяч 754 рубля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Известный российский юморист Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова обосновались в одном из самых престижных жилых комплексов Москвы — «Садовые кварталы». Площадь их апартаментов составляет почти 230 квадратных метров, а среди комнат имеется четыре гардеробных. «Юморист Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова владеют просторной квартирой в центре Москвы с четырьмя гардеробными», — пишет «Газета.ру». Кроме того, в апартаментах имеется все необходимое: просторная супружеская спальня, детская комната, постирочная, массажный кабинет, впечатляющий балкон и три ванные комнаты. Особенно впечатляет кухня-гостиная площадью 50 квадратных метров, с которой открывается панорамный вид на столицу. Однако, несмотря на общий дом, по слухам, Петросян и Брухунова живут раздельно. У каждого из супругов есть своя отдельная квартира, хотя и расположены они на одном этаже. Для Татьяны, в свою очередь, особенно важным является наличие гардеробных, где она может хранить свою обширную коллекцию одежды. Ранее мы сообщали, что жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова снова столкнулась с финансовыми трудностями. Ее долг по коммунальным услугам составил 125 тысяч 754 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...