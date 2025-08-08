Шесть детей радистки Кэт и 100 рубашек Штирлица: интересные факты о фильме «17 мгновений весны»

52 года назад, 11 августа 1973 года, по Центральному телевидению впервые показали многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны». Его сняла Татьяна Лиознова по повести Юлиана Семенова. Страна полюбила эту масштабную картину, а режиссер получала мешки с письмами от зрителей. Съемки фильма шли более двух лет. За это время сценарий несколько раз меняли, а с актерами происходили казусные истории. О том, как снимали легендарный фильм — в материале URA.RU
Кто должен был сыграть Штирлица
Кандидатура Вячеслава Тихонова изначально не рассматривалась для главной роли. Сценарист «Семнадцати мгновений весны» Юлиан Семенов предлагал утвердить на роль советского разведчика Арчила Гомиашвили. Тогда он уже был известен благодаря исполнению Остапа Бендера в фильме «12 стульев» Леонида Гайдая.
В числе претендентов также был Олег Стриженов, однако актер отказался уйти на три года из МХАТа ради участия в съемках. Лиознова вспоминала в программе «НТВ — 25 лет спустя, о фильме „17 мгновений весны“, что в тот момент как минимум два актера подходили на роль Штрилица больше, чем Тихонов: „В их лице было нечто антипатичное, что тоже должно быть“.
Вячеслава Тихонова предложил один из ассистентов режиссера Татьяны Лиозновой. На первых пробах актера сильно загримировали и наклеили ему большие усы, из-за чего Лиознова едва не отклонила его кандидатуру. Однако после прослушивания она изменила свое решение.
Как Светличная не стала женой Штирлица
Пробы на роль жены полковника Исаева проходили певица Мария Пахоменко и актриса Светлана Светличная, однако Татьяна Лиознова посчитала их кандидатуры неудачными. В итоге Светличная прошла на роль влюбленной в Штирлица немки Габи. В интервью «7 Дней» Светличная рассказывала, что сама предложила себя на роль жены главного героя.
«У меня возникла смелая идея, с которой я подошла к Татьяне Михайловне: «Давайте я сыграю обе роли – и Габи, и жену Штирлица – ведь они должны быть похожи». Она выслушала, но идею не приняла. Долгое время жалела, что не удалось получить эту роль», — рассказывала актриса.
Руки Штирлица не снимали из-за татуировки
В эпизоде, где Штирлиц выкладывает на столе спички, в кадре запечатлены не руки Вячеслава Тихонова, а художника Феликса Ростоцкого. Такая замена была необходима из-за того, что на тыльной стороне ладони Тихонова с юности оставалась заметная татуировка с надписью «СЛАВА». Ее невозможно было замаскировать гримом. Кроме того, именно Ростоцкий исполнял на экране и рукописные шифровки профессора Плейшнера. В этот раз причиной стал неразборчивый почерк артиста.
Роль жены Штирлица появилась неожиданно
Сцены встречи Штирлица с женой изначально не было в сценарии. Эту идею предложил Тихонов. Один из его знакомых был сотрудником разведки КГБ и рассказывал, что для некоторых агентов, работавших за рубежом под прикрытием, иногда организовывались встречи с родственниками.
В первом варианте Штирлиц встречался в кафе не только с женой, но и с сыном. И эта сцена даже была снята. Но сам эпизод потом пересняли без ребенка, так он отвлекал внимание от основных героев.
«Чей же ты, дурашка?»: актер, которого не было в сценарии
Известный эпизод, в котором Штирлиц ведет диалог с собакой, не был прописан в сценарии. Во время съемки Вячеслав Тихонов, следуя указаниям сценария, неспешно вышел из машины. В этот момент к нему неожиданно подбежала собака, которую выгуливал хозяин неподалеку.
Актер проявил находчивость: он присел, протянул руку животному и, оставаясь в образе Штирлица, произнес: «Чей же ты, дурашка?». Собака дружелюбно отреагировала на жест, уткнулась в ладонь Тихонова и стала ласкаться. Лиозновой настолько понравился случайный эпизод, что включила его в окончательную версию фильма.
Неподходящий тембр Кобзона
На исполнение песен для фильма претендовали Муслим Магомаев, Валентина Толкунова, Валерий Ободзинский. Лиознова остановила свой выбор на Иосифе Кобзоне, однако в ходе записи песни оказалась очень недовольна его исполнением. Она заявила, что если Кобзон собирается участвовать в проекте, ему потребуется изменить тембр голоса.
"Она меня спросила: "Как вы собираетесь петь?". Я ответил: "Ну, как могу". А она мне на это говорит: "А мне не нужен Кобзон! Попытайтесь сделать так, чтобы Кобзона не было слышно, чтобы был образ Штирлица", — рассказывал Кобзон РИА Новости.
В результате знаменитую песню «Не думай о секундах свысока» ему пришлось записывать более десяти раз, каждый раз исполняя ее по-новому. Но, тем не менее, он не был уверен, что именно его голос будет звучать за кадром. «Только когда фильм вышел, я с удивлением и радостью узнал, что это моя запись», — рассказывал артист.
Шесть часов музыки
Композитор Микаэл Таривердиев и поэт Роберт Рождественский создали для фильма свыше шести часов музыкального сопровождения и подготовили двенадцать песен. Однако в окончательный вариант киноленты вошли лишь две композиции — «Мгновения» и «Песня о далекой родине».
Дурова не выпустили за границу из-за плохого поведения
Льва Дурова, исполнителя роли Клауса в фильме «17 мгновений весны», не пустили за границу на съемки эпизода с убийством из-за плохого поведения на выездной комиссии.
Для получения разрешения на выезд за рубеж нужно было пройти комиссию. Дурова спросили, как выглядит советский флаг, и он описал им «Веселого Роджера». Затем актеру велели назвать столицы союзных республик, и он перечислил русские города, не имеющие никакого отношения к столицам. Комиссия не оценила шутки артиста и запретила ему выезд из страны. Поэтому убийство Клауса пришлось снимать в подмосковном лесу.
100 белых рубашек Штирлица
К созданию костюмов для актеров подошли с особой тщательностью: одежда изготавливалась на заказ в специализированных ателье, обслуживающих высший офицерский состав. Однако организация массовых сцен с немецкой стороны оказалась недостаточно профессиональной — одежда для статистов была подобрана небрежно и с ошибками.
Тем не менее, художник по костюмам предусмотрел такой вариант развития событий и заготовил 60 ящиков с костюмами для актеров. Среди них было 100 белых рубашек специально для Вячеслава Тихонова, чтобы образ Штирлица всегда оставался безупречным.
Шесть детей радистки Кэт
В роли ребенка радистки Кэт на съемках фильма участвовали шесть разных малышей. Это было связано с тем, что использование искусственного младенца выглядело бы неубедительно, а настоящие дети-актеры заметно подрастали в течение длительного производственного процесса.
Куравлев мог сыграть Гитлера
Сыграть Гитлера изначально предложили Леониду Куравлеву. «У меня действительно были пробы на Гитлера. Репетировал, меня гримировали под Гитлера... Но я этого антихриста не осилил, моя природа была против», — передает слова актера «Комсомольская правда». В итоге фильме фюрера исполнил немецкий актер, а Куравлеву Лиознова предложила роль эсэсовца Айсмана.
Кого из актеров переозвучили
Татьяна Лиознова в интервью «„Комсомольской правде“ рассказывала, что переозвучены были только немецкие актеры, которые плохо знали русский язык.
"Были переозвучены только немецкие артисты, плохо говорившие по-русски. Бормана играл Юрий Визбор. Ему вставили тампоны в нос, а мундир прокладывали поролоном, чтобы сделать героя мрачным, большим. Голос у Визбора был высоким, не подходил для образа. Его героя озвучил Соловьев из Театра киноактера", — рассказывала режиссер.
Киноляпы
На пути к границе Штирлиц слушает композиции Эдит Пиаф, которые появятся лишь в 1960-х годах. В эпизоде, где отправляются телеграммы, заметно, что они оформляются на бланках «Международная телеграмма СССР», при этом государственный герб на них закрашен чернилами.
Почему кино черно-белое
«Семнадцать мгновений весны» вышел черно-белым, несмотря на то, что в 1973 году уже активно выпускались цветные фильмы. Татьяна Лиознова намеренно добивалась сходства с документальной лентой, поэтому в фильме использовано немало материалов с военными хрониками. Если бы отснятые съемочной командой фрагменты отличались атмосферой от документальных, это лишило бы фильм эффекта присутствия.
Где проходили съемки
Производственный процесс фильма «Семнадцать мгновений весны» занял чуть менее двух лет. Съемочная команда осуществляла работу в различных локациях, включая Подмосковье, Ригу и Грузию. Для съемок отдельных сцен группа отправилась в Германскую Демократическую Республику — в частности, в Берлин и город Майсен в Саксонии, где были созданы кадры, изображающие Берлин и Швейцарию соответственно.
Крылатые фразы из фильма:
- Характер нордический. Беспощаден к врагам рейха. (Автор за кадром)
- Штирлиц! А вас я попрошу остаться. (Мюллер)
- Вы плохо выглядите. – Хорошо еще, что вообще живу. (Штирлиц, Мюллер)
- Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное... (Из песни)
- Как ты думаешь рожать, малыш? - Кажется, нового способа еще не изобрели. (Штирлиц, Кэт)
- Плейшнер шел на явку. Он теперь все время был в приподнятом настроении» (автор за кадром).
