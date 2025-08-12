Паста, мидии и сюрприз в виде солянки: что скрывается в новом итальянском ресторане Сургута

В Сургуте (ХМАО) открылся ресторан итальянской кухни «Перчини». Журналисты URA.RU побывали там, чтобы на собственном опыте оценить атмосферу, работу персонала и блюда из меню. Какие впечатления оставило новое заведение — в рубрике «Проверено на себе».
Как попасть в ресторан
Новый ресторан находится буквально в двух шагах от входа на Центральный рынок. Система брони не предусмотрена — гостей встречает хостес и провожает к свободному столу. Днем в зале было достаточно мест, поэтому учитывались пожелания гостей, где им больше хочется сесть. Риск остаться без ланча минимален.
Интерьер: Венера, индустриальный потолок, зелень
Теплый свет, бежевые диваны-перегородки, круглые столики для небольших компаний, подвесные кашпо с искусственной растительностью и большое панно с фрагментом «Рождения Венеры» итальянского художника Сандро Боттичелли. Все это находится в вытянутом зале, разбитом на ряды. Такая планировка, кстати, создает ощущение приватности. Легкий индустриальный акцент интерьеру придает серый потолок с открытыми коммуникациями, который контрастирует с уютной атмосферой итальянской траттории.
Для родителей предусмотрена небольшая детская комната. Особенность ресторана — открытая кухня. Правда, в отзывах на 2ГИС некоторые гости жаловались на запах гари. Администраторы заверили, что проблему с вентиляцией устранили. Во время нашего визита запаха уже не было.
Меню с сюрпризами
Меню в «Перчини» обновилось: теперь на завтрак можно взять, например, пиццу-дог. А для тех, кто следит за фигурой, подойдет полезный завтрак с куриным филе и киноа. Среди новинок мы заметили и мидии, которые подают в винном, либо сливочном соусе с гренками. На картинке блюдо напомнило одну известную сеть ресторанов морепродуктов. В ответ на сравнение официант лишь улыбнулась. Есть и неожиданные позиции для итальянского ресторана. Видимо, солянку добавили в меню для тех, кому не хватает русской классики.
А в разделе с напитками появились моктейли. Это безалкогольные версии популярных алкогольных коктейлей.
Дегустация
На пробу мы взяли пасту с говядиной и пасту с креветками, к ним — брускетты, ягодный смузи и красное вино. Заказ принесли за 15 минут. Пасты — горячие, как и положено: говядина нежная, креветки обжарены до золотистой корочки. Брускетты подали на деревянной доске с крафтовой бумагой — вкусно и эстетично. Завершили дегустацию освежающими напитками. Всем блюдам ставим зачет.
Подход к посетителям
Обслуживала нас официантка, которая уверенно разбиралась в меню и быстро отвечала на вопросы. В зале работали только девушки — аккуратно одетые, с собранными волосами. За соседними столами тоже обходились без нареканий. В «Перчини» можно прийти на ужин с друзьями, позавтракать в одиночку или устроить рабочий день с ноутбуком — персонал заверил, что ограничений по времени для гостей нет.
