Сургутяне массово жалуются на водителя маршрутки №31. По словам горожан, мужчина часто проезжает остановки, матерится на пассажиров и небрежно относится к детям.
«Почему допускают людей с таким скотским отношением оказывать услуги населению? Водитель орет матом как потерпевший и пропускает остановки — особенно, если на них есть дети», — пишут югорчане отзывы на 2GIS.
Также сургутяне рассказали, что в салоне грязные сидения и шторки на окнах. Жители города возмущены состоянием транспорта, однако выбора нет — для некоторый это единственный вариант, чтобы добраться от дома до работы.
В администрацию Сургута направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.
