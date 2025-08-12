Жители Сургута жалуются на водителя маршрутки, который орет матом на пассажиров и проезжает остановки

Сургутяне жалуются на водителя маршрутки из-за матов и пропуска остановок
Жители Сургута просят мэра и администрацию обратить внимание на происходящее
Жители Сургута просят мэра и администрацию обратить внимание на происходящее

Сургутяне массово жалуются на водителя маршрутки №31. По словам горожан, мужчина часто проезжает остановки, матерится на пассажиров и небрежно относится к детям.

«Почему допускают людей с таким скотским отношением оказывать услуги населению? Водитель орет матом как потерпевший и пропускает остановки — особенно, если на них есть дети», — пишут югорчане отзывы на 2GIS.

Также сургутяне рассказали, что в салоне грязные сидения и шторки на окнах. Жители города возмущены состоянием транспорта, однако выбора нет — для некоторый это единственный вариант, чтобы добраться от дома до работы.

В администрацию Сургута направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.

