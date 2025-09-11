В Каменске-Уральском возбудили дело из-за малыша, который сломал ногу в садике

Силовики возбудили уголовное дело после того, как мальчик получил перелом ноги в детском садике №10 в Каменске-Уральском (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказал адвокат потерпевшей стороны Сергей Барсуков.
«В конце августа возбудили дело по ст. 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении неустановленных сотрудников детсада по факту причинения травмы ребенку. 10 сентября в СК были приглашены родители для дачи объяснений по существу. Следствие продолжает свою работу. Решение о взыскании с суда 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда вступило в силу», — сказал собеседник агентства.
О ЧП стало известно в ноябре прошлого года. Мальчику на тот момент был год и десять месяцев. Его родители считают, что воспитатель силой тянула его за руку и поднимала вверх. Они подозревают, что в момент падения
и произошел перелом. У малыша оказался перелом большеберцовой кости, ему наложили гипс.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!