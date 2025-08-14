Встреча Путина и Трампа на Аляске: Зеленский пока вне переговоров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на текущий момент основной темой международной повестки остается подготовка встречи президента РФ Владимира Путина и экс-президента США Дональда Трампа, а вопрос о возможном участии Владимира Зеленского в обсуждении мирных инициатив находится вне рамок этих переговоров. Об этом представитель Кремля сообщил журналисту Павлу Зарубину.
«В настоящий момент речь идет об обсуждении между Россией и США, то, что вы спрашиваете, наверное, относится к последующим этапам, в настоящий момент речь о российско-американской встрече на высшем уровне», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, готов ли Кремль учитывать позицию Владимира Зеленского при обсуждении мирных инициатив.
По словам Пескова, сейчас российская сторона сосредоточена на организации саммита лидеров РФ и США, который запланирован на 15 августа в Анкоридже (штат Аляска, США). Он уточнил, что другие вопросы могут быть рассмотрены позже, после завершения переговоров между Москвой и Вашингтоном. Подробности возможной повестки встречи и формат участия других сторон пока не раскрываются.
Ранее идею о возможном участии Владимира Зеленского в переговорах озвучивал американский представитель, однако российская сторона оставила этот вариант без комментариев и подчеркнула, что сейчас приоритетом остается двусторонняя встреча Путина и Трампа. Основной темой предстоящих переговоров станет обсуждение конфликта на Украине и поиск путей достижения перемирия, а формат расширенных консультаций может быть рассмотрен только после завершения саммита лидеров России и США.
