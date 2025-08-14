Слюсарь: в результате атаки ВСУ на Ростов пострадали 20 зданий

В результате атаки беспилотников ВСУ в Ростове-на-Дону повреждения получили 20 жилых зданий, а также окна, балконы и припаркованные автомобили. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Осмотрел место атаки БПЛА в Ростове. Пострадали 20 зданий. Повреждены окна, балконы, припаркованные рядом автомобили», — написал глава региона в своем официальном telegram-канале.
По словам Слюсаря, комиссия по оценке ущерба уже начала работу на месте происшествия. Сейчас зарегистрировано 175 обращений. Глава области также отметил, что пообщался с пострадавшими жителями, которые интересовались сроками возвращения в свои квартиры и компенсациями за причиненный ущерб. Губернатор заверил, что власти прилагают все усилия для оказания поддержки пострадавшим.
В районе инцидента организован мобильный пункт полиции для обеспечения порядка и оказания необходимой помощи гражданам. Кроме того, Слюсарь посетил одну из городских больниц, где встретился с пострадавшей девочкой Машей. Губернатор пожелал ей скорейшего выздоровления и пообещал исполнить ее мечту — побывать на Кремлевской елке в Москве.
Ранее губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников пострадали 13 человек, среди которых двое детей. Семеро из них, получив медицинскую помощь, были отпущены домой, еще шестеро продолжают находиться в лечебных учреждениях. Из поврежденных домов эвакуировали 212 жителей. Для них организован пункт временного размещения.
