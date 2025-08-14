В результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены 10 домов, ранены двое детей

В результате атаки беспилотников ранены 13 человек (фото из архива)
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки украинских БПЛА в десяти многоэтажных домах повреждены окна и балконы. Также повреждения получили легковые автомобили. Ранены 13 человек. О последствиях атаки сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Среди раненых — двое детей, написал Слюсарь в Telegram. Семеро пострадавших после оказания медпомощи отправились домой, шесть человек остаются в больницах.

Из пострадавших домов эвакуированы 212 человек. Для них открыт пункт временного размещения. На местах падения обломков БПЛА работают саперы.

Украинские беспилотники атаковали Ростов-на-Дону днем 14 августа. По всей территории Ростовской области была объявлена ракетная опасность. URA.RU ведет онлайн-трансляцию из регионов, которые подверглись атакам БПЛА.

