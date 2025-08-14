В центре Екатеринбурга сбили байкера на трамвайных путях. Фото

Мотоциклиста с травмами доставили в больницу
В Екатеринбурге на улице 8 марта водитель авто Kia сбила байкера, который двигался по трамвайным путям. Владелец легковушки хотел развернуться, но не заметил движущийся мотоцикл. Об этом URA.RU рассказал очевидец ДТП.

«Машина и мотоцикл двигались в одном направлении. Что байкер забыл на трамвайных путях до сих пор непонятно. Водитель Kia решил развернуться, однако не заметил мотоциклиста. Пострадавшего байкера экстренно доставили в больницу с различными травмами», — сообщил собеседник агентства.

На месте аварии работают сотрудники ДПС. Из-за ДТП временно встало движение трамваев, однако вскоре его восстановили

