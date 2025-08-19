Топ мест, где свердловчанам посмотреть на метеорный поток Персеиды

До 24 августа свердловчане могут наблюдать метеорный поток Персеиды. Любителям космоса советуют уезжать минимум на 30 километров от небольших городов и на 100 километров от мегаполисов и давать глазам привыкнуть к темноте, примерно 20-30 минут. URA.RU собрало несколько возможных вариантов, где можно увидеть одно из самых ярких астрономических событий года.
Коуровская обсерватория в селе Слобода
Внутри находится смотровая площадка «Телескоп». Попасть на нее можно с помощью ночной экскурсии, она проводится ежедневно, но только в ясную погоду и по предварительной записи (для 10–20 человек). За 750 рублей посетители смогут послушать лекцию и посмотреть на звезды, планеты и Луну с помощью 450-мм телескопа АЗТ-3 и 300-мм телескопа Sky-Watcher.
Поселок Приисковый
Сюда можно добраться на машине и немного отъехать от поселка в поле. Если держать путь на электричке, то следует сойти на станции «Приисковый».
Окрестности поселка Староуткинск
Неплохим вариантом может стать река Чусовая, которая протекает в поселке. Например, если отъехать от населенного пункта в сторону Камня Винокуренного, то можно оказаться на достаточном удалении от поселка, но при этом не совсем в глуши. Туда можно доехать только на машине — в лесу есть дорога.
Окрестности Нижней Салды
Здесь наблюдаются низкое световое загрязнение и проходят равнины. На машине лучше всего остановиться на дороге между Нижней и Верхней Салдой. Если ехать на электричке, то можно сойти на станции «Моховая».
Село Аятское
Еще один вариант — дорога между селами Шайдуриха и Аятское. Сюда стоит ехать только на машине.
