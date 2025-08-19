Топ мест, где свердловчанам посмотреть на метеорный поток Персеиды

Свердловчане смогут увидеть метеорный поток Персеиды до 24 августа
Интенсивность потока снижается, но падающие звезды еще можно успеть застать
До 24 августа свердловчане могут наблюдать метеорный поток Персеиды. Любителям космоса советуют уезжать минимум на 30 километров от небольших городов и на 100 километров от мегаполисов и давать глазам привыкнуть к темноте, примерно 20-30 минут. URA.RU собрало несколько возможных вариантов, где можно увидеть одно из самых ярких астрономических событий года.

Коуровская обсерватория в селе Слобода

Внутри находится смотровая площадка «Телескоп». Попасть на нее можно с помощью ночной экскурсии, она проводится ежедневно, но только в ясную погоду и по предварительной записи (для 10–20 человек). За 750 рублей посетители смогут послушать лекцию и посмотреть на звезды, планеты и Луну с помощью 450-мм телескопа АЗТ-3 и 300-мм телескопа Sky-Watcher.

Поселок Приисковый

Сюда можно добраться на машине и немного отъехать от поселка в поле. Если держать путь на электричке, то следует сойти на станции «Приисковый».

Окрестности поселка Староуткинск

Неплохим вариантом может стать река Чусовая, которая протекает в поселке. Например, если отъехать от населенного пункта в сторону Камня Винокуренного, то можно оказаться на достаточном удалении от поселка, но при этом не совсем в глуши. Туда можно доехать только на машине — в лесу есть дорога.

Окрестности Нижней Салды

Здесь наблюдаются низкое световое загрязнение и проходят равнины. На машине лучше всего остановиться на дороге между Нижней и Верхней Салдой. Если ехать на электричке, то можно сойти на станции «Моховая».

Село Аятское

Еще один вариант — дорога между селами Шайдуриха и Аятское. Сюда стоит ехать только на машине.

