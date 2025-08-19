Азербайджанца-хулигана из Екатеринбурга увезли в другую колонию: причина

Осужденного за стрельбу в екатеринбургском торговом центре "Гринвич" уроженца Азербайджана Рази Халилова перевели в другую колонию, где условия содержания жестче. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к силовой среде, и объяснил, почему так произошло.
"Халилова после приговора отправили в ИК-13 в Нижний Тагил. Но он постоянно нарушал порядок. Начальник учреждения вышел в суд с ходатайством о переводе Халилова в так называемую "крытку" (крытая зона), где условия в разы строже", — сказал собеседник агентства.
По данным URA.RU, тагильский суд удовлетворил ходатайство о смене колонии 4 августа. Кроме того, Халилов пытается добиться отмены приговора, подав жалобу в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске.
Эпизод, после которого Халилов получил четыре года колонии, произошел в «Гринвиче» в ноябре 2023-го. По версии следствия, Рази поругался со своим знакомым Гусейном Аллахвердиевым и достал пистолет. Оружие вытащил и его оппонент. Силовики оперативно задержали хулиганов и вменили им статью УК РФ.
Находясь под стражей, Халилов успел попасть в скандал. 1 ноября 2024 года в СМИ появилась запись с азербайджанской свадьбы, к которой Рази подключился по видео. В областном ГУФСИН заявляли, что видео может быть фейком.
